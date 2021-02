Youtubers españoles contra Hacienda. La opinión de Benjamin Franklin

Hay discusiones que parecen propias de nuestro tiempo. Discusiones que solo son posibles debido a que la tecnología lo permiten. Pero, como demostramos en un artículo anterior, pueden venir de siglos antes. Aunque no tan vieja como el ejemplo del que escribí antes, la polémica de El Rubius y otros youtubers españoles también es anterior a Internet. A tal punto que el mismo Benjamin Franklin tuvo algo que decir sobre el asunto.



Antes que nada, recuerdo a los distraídos que no soy español ni vivo en España. Por lo tanto les sugiero que no pierdan tiempo adivinando a que partido apoyo.

Youtubers españoles contra hacienda ¿De qué estamos hablando?

El 29 de enero, el youtuber Rubén Doblas (El Rubius) anunció en su canal la decisión de irse a vivir a Andorra dónde están muchos de sus amigos. El mensaje fue interpretado por simpatizantes y detractores como una forma de evitar pagar los impuestos que exige el fisco de su país. Esto debido a que Andorra tiene una presión tributaria menor.

Hay que decir que Doblas en ningún momento mencionó la palabra impuestos

Muchos ya sabéis a donde voy. Casi todos mis amigos viven allí en la actualidad y en Madrid hay pocas cosas ya que me retengan”. Eso sí; si fuera solo por ganar más dinero, me hubiera mudado ahí hace muchos años”. Es cierto que en Madrid nunca me he sentido cómodo del todo. Os lo he contado varias veces: soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca. Y no digo esto para intentar dar pena ni nada por el estilo, me he acostumbrado a vivir feliz en el aislamiento de mi habitación. Pero ya van cinco mudanzas en lo que llevo siendo “youtuber” y nunca puedo descansar tranquilo pensando que hay alguien ahí fuera esperándome u observándome. Hay cosas tan simples como bajar a comprar el pan o salir a dar un mero paseo que, lo creáis o no, me cuesta hacer si no es con la ayuda de alguien cercano a mi.

Pero, tratándose de medios de comunicación y redes sociales, lo que importa no es lo que dices si no lo que otros dicen que dijiste. Inmediatamente se desató una discusión sobre sobre si pagar lo que el Estado pretendes que pagues es o no un acto patriótico y, como sancionar a quienes a diferencia de las actividades comerciales tradicionales pueden llevar su negocio a otra parte. No faltó el que incluso pidió prohibir que los videos de El Rubius se vean en España.

La opinión de Benjamin Franklin

Benjamin Franklin fue un político, escritor, científico y diplomático. Está considerado como uno de los padres fundadores de su país. Aunque no sepas nada de él, seguro escuchaste una de sus frases más famosas ya que es citada frecuentemente por los defensores del software libre y la neutralidad de la Red.

Los que renuncian a la Libertad esencial, para comprar un poco de Seguridad temporal, no merecen ni Libertad ni Seguridad.

Muy pocos saben que esa frase no hablaba de Libertad si no de impuestos. Según le explicó a la radio pública estadounidense. Benjamin Wittes, editor del sitio web Lawfare y miembro de la Brookings Institution, la cita estaba incluida en una carta de Franklin a la Asamblea General de Pennsylvania. Franklin.

La carta se refería a una disputa fiscal entre la Asamblea General de Pensilvania y la familia de los Penns, los descendientes del fundador de la colonia de Pensilvania. La asamblea legislativa intentaba gravar las tierras de la familia Penn para pagar la defensa de la frontera contra los ataques de franceses e indios. La familia Penn ofreció dar una suma de dinero a cambio de que la Asamblea General reconociera que no tenía la autoridad para gravarla. Y, para Franklin esto era una afrenta a la autoridad de la asamblea.

Sin dudas, las nuevas tecnologías plantean discusiones nuevas. ¿Pueden los Estados cobrarle impuestos a Netflix o Amazon cuando ya le cobran a los usuarios locales y proveedores de infraestructura de Internet? ¿Cómo se evita en los tiempos del teletrabajo la competencia desleal de paraísos fiscales? ¿Pueden los políticos decidir en que se gasta el dinero de los contribuyentes sin ningún tipo de control de parte de estos.

Pero, no cabe duda de que lado estaba Franklin. Después de todo, también tenía una coleta en la peluca.