Si alguna vez has soñado con controlar YouTube sin pisar el navegador y sin soltar el teclado, youtube-tui es justo la frikada productiva que estabas buscando. Este pequeño proyecto escrito en Rust convierte tu Terminal en un navegador completo para YouTube, capaz de buscar vídeos, explorar canales, manejar listas de reproducción y reproducir contenido a través de reproductores externos como mpv y yt-dlp, todo sin anuncios ni distracciones visuales.

Lejos de ser un simple experimento curioso, youtube-tui se ha convertido en una de las mejores formas de disfrutar YouTube desde un entorno de línea de comandos. Después de un tiempo sin mantenimiento, el proyecto ha vuelto a la vida: se han corregido errores importantes, funciona de nuevo con normalidad y ofrece una experiencia más pulida que nunca. Si te gusta el Terminal, la eficiencia y tener el control total con el teclado, sigue leyendo porque te va a interesar (y mucho).

Qué es youtube-tui y qué lo hace especial

En esencia, youtube-tui es una interfaz de usuario basada en texto (TUI) para navegar por YouTube desde el Terminal. No es un clon de la web oficial, sino una forma alternativa de acceder a los mismos contenidos con un enfoque minimalista, rápido y sin adornos. Todo se muestra en modo texto: resultados de búsqueda, títulos de vídeos, descripciones, canales, feeds y listas de reproducción, sin banners ni elementos flotantes.

El programa actúa como frontend ligero que se apoya en herramientas externas como mpv o yt-dlp para reproducir el vídeo o el audio. youtube-tui no se encarga directamente de decodificar el contenido multimedia, sino que delega esa tarea en reproductores especializados que ya conoces y que puedes configurar a tu gusto. De esta forma el propio TUI se mantiene muy liviano y centrado en la navegación, los listados y la interacción con YouTube.

Un detalle muy interesante es que youtube-tui no necesita claves de la API oficial de YouTube para funcionar. No tendrás que registrarte en la consola de desarrolladores de Google ni pelearte con credenciales o límites de cuota. El programa aprovecha herramientas ya existentes del ecosistema (como yt-dlp) para acceder a la información necesaria de los vídeos y los canales, lo que simplifica enormemente la puesta en marcha.

Ventajas de usar YouTube desde el Terminal

Para mucha gente puede sonar raro eso de ver YouTube sin navegador gráfico, pero el enfoque TUI tiene varias ventajas muy claras que encajan a la perfección con usuarios avanzados y amantes del CLI. La más evidente es la concentración: la interfaz de YouTube en la web está repleta de sugerencias, miniaturas gigantes, comentarios, shorts, banners, notificaciones y mil elementos que compiten por tu atención.

Con youtube-tui, toda esa capa de ruido desaparece y solo te quedas con lo que realmente importa: título, canal, duración, descripción y listas. No verás anuncios integrados en la interfaz, ni pop-ups, ni comentarios en directo torpedeando tu pantalla. Tampoco tendrás esa sensación de “me he puesto a ver un vídeo y he acabado dos horas después en un agujero negro de recomendaciones”. Aquí el flujo de uso es mucho más directo y deliberado.

Además, el manejo íntegro desde el teclado hace que la experiencia sea extremadamente fluida cuando te acostumbras, similar a herramientas como ytfzf. Buscar, moverte por la lista de resultados, abrir canales, saltar entre pestañas de vídeos o listas de reproducción, suscribirte o lanzar la reproducción con mpv se hace a base de atajos y comandos dentro del TUI. No hay que ir cambiando entre ratón y teclado cada dos por tres.

Para rematar, el hecho de que todo ocurra dentro de un Terminal encaja muy bien con flujos de trabajo de usuarios técnicos. Puedes tener una pestaña con youtube-tui junto a otras con un editor, logs, contenedores Docker o sesiones SSH. No tienes que abandonar tu entorno de trabajo ni perder contexto al abrir un navegador completo solo para poner algo de música o consultar un vídeo concreto, tal y como resumen varias guías sobre ver YouTube en Linux sin navegador.

Compatibilidad y sistemas operativos donde funciona mejor

youtube-tui está diseñado pensando principalmente en entornos tipo Unix, por lo que donde mejor se desenvuelve es en distribuciones GNU/Linux y otros sistemas similares. Funciona muy bien en Arch Linux, Debian, Ubuntu y familia, siempre que tengas un Terminal decente y puedas instalar dependencias como Rust, mpv o yt-dlp según se requiera.

En el caso concreto de Arch, la experiencia es especialmente cómoda porque existe un paquete en el AUR que simplifica la instalación y la resolución de dependencias. No viene incluido en los repos oficiales de la mayoría de distros, pero si estás acostumbrado a lidiar con repositorios comunitarios, no vas a tener demasiados problemas para ponerlo en marcha.

En Windows la cosa cambia: actualmente no hay una versión nativa pensada para ejecutarse directamente en el sistema de Microsoft. Eso no significa que sea imposible usarlo; puedes montarte una máquina virtual con Linux, utilizar WSL2 o tirar de cualquier entorno que te proporcione un Terminal tipo Unix funcional. Pero si buscas algo totalmente integrado en Windows sin capas intermedias, de momento tocará esperar o recurrir a estos apaños.

Instalación en Arch Linux y otros sistemas

En Arch Linux el proceso es bastante directo si ya estás familiarizado con el AUR. Lo más cómodo es utilizar un helper como yay para automatizar la descarga, compilación e instalación del paquete. Suponiendo que ya tienes yay instalado y configurado, el comando básico sería algo tan sencillo como:

yay -S youtube-tui

Tras ejecutar la orden, yay se encargará de resolver todas las dependencias necesarias para compilar el programa escrito en Rust. En sistemas muy mínimos (como una instalación base de Arch recién salida del horno) es normal que se descarguen bastantes paquetes adicionales para satisfacer el toolchain de Rust y otras bibliotecas relacionadas. No te asustes si ves una lista larga: suele ser algo puntual del primer uso.

Una vez finalizada la instalación, podrás lanzar el programa simplemente ejecutando youtube-tui desde tu Terminal. A partir de ahí, tendrás acceso a la interfaz de texto que te permitirá buscar canales, moverte por las secciones y reproducir contenido. En otras distribuciones, el proceso puede pasar por compilar desde el código fuente o buscar si existe algún paquete comunitario similar al del AUR.

Al estar desarrollado en Rust, también es posible instalarlo usando herramientas del ecosistema como Cargo si el proyecto lo soporta y mantiene un paquete en crates.io. Este enfoque suele requerir algo más de mano y no es tan cómodo como instalar un paquete ya empaquetado por la comunidad, pero te puede sacar del apuro en distribuciones menos populares donde no haya empaquetado específico.

Cómo se navega por YouTube desde youtube-tui

Lo primero que notarás al abrir la aplicación es que la interfaz está organizada en varias secciones fundamentales: búsqueda, canales, listas y feeds. No verás iconos coloridos ni tarjetas de vídeo, pero sí listados ordenados de resultados con información relevante y bien estructurada para moverte con rapidez.

La búsqueda funciona de forma muy parecida a la web oficial: introduces tus términos en la barra correspondiente dentro del TUI y obtienes un listado de vídeos coincidentes. Desde ahí puedes seleccionar el que te interese, abrir el canal al que pertenece, consultar la descripción ampliada o lanzarlo en mpv usando el atajo configurado. Todo se hace a puro teclado, así que al cabo de un rato te moverás casi de memoria.

Cuando entras en un canal concreto, youtube-tui suele ofrecer pestañas internas para ver los vídeos principales, las listas de reproducción y la sección general del canal. No tienes comentarios, shorts ni historias, pero sí los contenidos que realmente suelen interesar cuando vas a tiro hecho a por un vídeo o una serie de publicaciones.

Si prefieres una experiencia algo más híbrida, youtube-tui también ofrece soporte para ratón, de forma que puedas desplazarte y seleccionar elementos con clics si así lo deseas. No es obligatorio usarlo, pero puede ser útil si vienes de interfaces más tradicionales y quieres una curva de adaptación menos brusca antes de lanzarte al 100 % al teclado.

Suscripciones, feeds y gestión de contenido

Una de las grandes bazas de youtube-tui es que no solo sirve para búsquedas puntuales, sino que también permite suscribirte a canales y acceder a un feed con sus últimos vídeos. De ese modo, tu Terminal se convierte en una especie de “página de inicio” personalizada donde aparecen las nuevas publicaciones de tus creadores favoritos.

El flujo es sencillo: cuando encuentres un canal que te interese, puedes marcar la suscripción desde la propia interfaz TUI. A partir de ese momento, sus vídeos más recientes aparecerán en la página de feeds, muy similar en concepto a lo que ofrece la web oficial de YouTube, pero sin todo el ruido adicional.

Este feed es especialmente útil si usas youtube-tui como centro de control para tu consumo de contenido desde el Terminal. En lugar de abrir la web a ver qué hay de nuevo, simplemente entras en la aplicación, echas un vistazo a los últimos vídeos de los canales que sigues y eliges qué reproducir en mpv. Es una forma mucho más intencional de consumir YouTube, menos propensa a las distracciones, y una alternativa a otras propuestas como FreeTube.

Listas de reproducción y uso del comando :playlist

Además de las suscripciones, youtube-tui gestiona listas de reproducción de forma bastante práctica mediante comandos internos. Puedes añadir una playlist específica simplemente ejecutando una orden dentro del propio TUI, sin tener que hacer malabares con la interfaz gráfica de la web.

Para incorporar una lista a tu entorno, se utiliza el comando interno :playlist seguido de la URL correspondiente. Es decir, una vez estés dentro de youtube-tui, escribes algo del estilo :playlist url.

Este mecanismo hace que sea muy fácil organizar colecciones de vídeos temáticos o listas de música para reproducirlas cuando te convenga. Eso sí, hay una limitación relevante: los álbumes musicales en YouTube Music no se gestionan directamente como tal en este flujo. Si quieres usar un álbum, lo recomendable es añadir ese conjunto de temas a una lista de reproducción y luego trabajar con la lista desde youtube-tui.

Una vez añadida, la playlist aparecerá accesible dentro de la interfaz, lista para ser lanzada en tu reproductor favorito. En combinación con mpv, puedes dejar sonando una lista entera mientras sigues trabajando en otras pestañas del Terminal, sin necesidad de ir tocando nada más. Este enfoque es complementario a otras guías sobre cómo descargar y reproducir vídeos desde la Terminal.

Integración con mpv, yt-dlp y plugins recomendados

La forma en la que youtube-tui gestiona la reproducción es uno de sus puntos fuertes. En lugar de reinventar la rueda, delega la tarea en reproductores externos como mpv y herramientas como yt-dlp. De esta forma, la aplicación se limita a proporcionar la URL y los parámetros adecuados, y todo el procesamiento multimedia queda en manos de programas que ya están muy optimizados para ello.

mpv encaja de maravilla con youtube-tui porque también es un reproductor muy cómodo de manejar desde el teclado y altamente configurable mediante archivos de configuración. Puedes ajustar atajos, calidad de vídeo, comportamiento de la ventana, salida de audio, subtítulos y prácticamente cualquier aspecto de la reproducción.

Si vas a usar youtube-tui fundamentalmente como reproductor de música en segundo plano, resulta muy recomendable instalar el plugin ytdl-preload para mpv. Este complemento, disponible en GitHub, mejora la forma en que mpv precarga y gestiona el streaming desde YouTube usando yt-dlp, ayudando a que la reproducción sea más estable y con menos cortes en conexiones variables, y si te encuentras con restricciones puntuales prueba esta opción de yt-dlp.

La combinación de youtube-tui, mpv y yt-dlp crea un ecosistema tremendamente potente para consumir contenido multimedia sin navegador. Tienes control total desde el teclado, puedes automatizar comportamientos con scripts, ajustar perfiles de calidad según si quieres vídeo o solo audio y mantener el consumo de recursos bastante contenido comparado con un navegador cargado de pestañas.

La experiencia de usar YouTube desde un Terminal

Más allá de la parte técnica, hay un componente casi emocional en esto de ver YouTube desde una ventana de comandos. Para quienes crecieron viendo películas donde los administradores de sistemas y hackers lo hacían todo desde el Terminal, esta forma de uso tiene un encanto especial. Navegar por canales, poner música o vídeos de fondo y gestionar tus listas sin salir del CLI tiene un punto nostálgico y, a la vez, tremendamente práctico.

Si ya sueles usar el Terminal para tareas como instalar aplicaciones, gestionar contenedores Docker o conectarte por SSH a otros equipos, integrar también YouTube en ese ecosistema hace que tu flujo de trabajo sea más homogéneo. No tienes que ir saltando constantemente entre diferentes paradigmas de interfaz: lo haces casi todo desde la misma ventana o el mismo emulador con varias pestañas.

Muchos usuarios que se pasan al TUI para este tipo de tareas descubren que su productividad mejora al reducir el número de interrupciones visuales y contextuales. Abrir un navegador suele implicar acabar mirando correos, redes sociales o cualquier otra cosa que estaba abierta en otra pestaña. Con youtube-tui, lo normal es que entres, pongas exactamente lo que querías ver u oír, y vuelvas a lo que estabas haciendo.

Terminales, personalización y amor por la línea de comandos

El auge de herramientas como youtube-tui va de la mano de la enorme variedad de emuladores de Terminal modernos. Hoy en día hay decenas de opciones muy cuidadas, como Ghostty y muchas otras, que ofrecen fuentes nítidas, aceleración gráfica, pestañas, divisiones y montones de ajustes. Si te gusta trastear, puedes dejar el Terminal totalmente adaptado a tu gusto.

Quienes disfrutan de este entorno suelen tener configuraciones muy personalizadas de colores, atajos de teclado y scripts. La gracia de usar aplicaciones TUI como youtube-tui es que se integran perfectamente en esas configuraciones: puedes tener keybindings específicos para lanzarlo, atajos para cambiar entre pestañas con el editor, el reproductor musical y la sesión de logs, y todo ello sin abandonar tu ecosistema textual.

Esto reduce muchísimo la necesidad de recordar dónde está instalada cada aplicación gráfica o de andar buscando iconos entre menús y docks. Un par de combinaciones de teclas o un comando corto y ya estás dentro de la herramienta que necesitas, sea para trabajar, administrar sistemas o, en este caso, disfrutar de un rato de vídeo o música sin abandonar el flujo. También existen otras alternativas para reproducción desde el escritorio como SMTube, si prefieres una interfaz distinta.

Estado del proyecto y mantenimiento reciente

Durante un tiempo, youtube-tui estuvo prácticamente congelado, con un par de años sin apenas movimiento. Esa falta de mantenimiento se tradujo en pequeños fallos e incompatibilidades derivadas de los cambios continuos en YouTube y en las herramientas sobre las que se apoya. Sin embargo, la situación ha cambiado y el proyecto ha recibido un empujón importante.

En la versión actual, se han corregido los problemas más evidentes y el programa vuelve a funcionar de forma estable y fluida. Esto hace que, a día de hoy, sea una de las mejores opciones TUI para YouTube disponibles, no solo por funcionalidad, sino también por la sensación de que vuelve a estar vivo y con cierto mimo por parte de su mantenedor o comunidad.

Muchos usuarios consideran que probablemente sea el mejor TUI de YouTube que existe ahora mismo, en parte porque combina sencillez de uso, soporte de ratón y una integración muy limpia con mpv y otros programas externos. No intenta abarcar demasiadas cosas ni convertirse en un monstruo de funcionalidades, sino centrarse en lo que hace bien: ofrecerte YouTube desde el Terminal sin líos.

youtube-tui logra algo que pocas herramientas consiguen: convertir una plataforma pensada para el consumo visual y lleno de estímulos en una experiencia sobria, controlada y perfectamente integrable en flujos de trabajo basados en Terminal. Permite buscar, seguir canales, gestionar feeds, trabajar con listas de reproducción y reproducir contenido mediante mpv y yt-dlp, sin depender de la API oficial ni del navegador. Si te sientes cómodo en la línea de comandos, valoras la concentración y te atrae la idea de que tu emulador de Terminal sirva tanto para trabajar como para desconectar con música o vídeos, darle una oportunidad a youtube-tui es casi obligado.