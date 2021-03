Arch Linux es un sistema operativo que funciona muy bien, pero no es la mejor opción para todos los usuarios. Por ese motivo, incluso se hacen memes que hacen referencia a usuarios expertos y también existen distribuciones más amigables como Manjaro o AntergOS. De hecho, yo escribo mucho desde Manjaro USB y estoy encantado, en parte por Pamac, su tienda de software que nos permite instalar todo tipo de paquetes, como lo que hay en AUR. Pero, ¿y qué pasa con otras distribuciones basadas en Arch Linux? Puede que sea una buena opción usar Yay.

La cuestión es que en Arch Linux hay software que se tiene que compilar. Un usuario poco experto se puede meter en AUR y desanimarse nada más ver la página principal, y más cuando busca cualquier software y ve tanta información. Yay se ha diseñado un poco para esto, siendo un asistente para usarlo siempre que queramos instalar software de A(rch) U(ser) R(epository). Las siglas vienen de «Yet Another Yogurt», y recoge y hace todo lo necesario para instalar software de ese AUR que tanto gusta a cualquiera que use Arch Linux (si no está allí, no existe… para Linux).

Cómo instalar Yay

Básicamente, Yay hará todo ese tedioso trabajo de compilación por nosotros, dejándonos sólo la tarea de introducir un comando y revisar algunos avisos, como de dónde instalar algún paquete o si hay algún problema. Para instalarlo, haremos lo siguiente:

Instalamos los paquetes base-devel y git, si no los tenemos. Los comandos serian los siguientes:

sudo pacman -S base-devel sudo pacman -S git

Ahora tenemos que instalar Yay. Hay dos versiones, la estable y la de desarrollo, y aquí vamos a explicar la de la versión estable. Lo primero será clonar el repositorio de Git, por lo que volvemos al terminal y escribimos esto:

cd /opt sudo git clone https://aur.archlinux.org/yay.git

Ahora cambiamos el nombre del dueño del directorio fuente, cambiando «pablinux» por el nombre de vuestro usuario:

sudo chown -R pablinux:users ./yay

Si no sabemos el usuario o grupo, podemos averiguarlo escribiendo id debugpoint.

Ahora vamos al directorio y compilamos:

cd yay makepkg -si

Esperamos y ya tendríamos este cómodo software instalado.

Aunque yo no lo veo estrictamente necesario, en Manjaro está disponible en el repositorio de la comunidad, por lo que se puede instalar con pacman -S yay.

Instalando paquetes y realizando otras acciones

Instalar software con este asistente es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es escribir «yay» en lugar de «pacman». Por ejemplo, para instalar TuxGuitar, escribiremos yay -S tuxguitar. Otros comandos que son igual que con pacman son el de actualizar (yay -Syu) o borrar un programa y todos los archivos relacionados (yay -Rns tuxguitar).

De esta pequeña guía, lo único un poco más complicado, pero tampoco mucho, es instalar el asistente. Una vez instalado, veréis que todo es más sencillo en vuestro sistema basado en Arch Linux, claro está, si preferís usar el terminal o vuestro centro de software no permite instalar software de AUR. En cualquier caso, hablamos de una herramienta que merece la pena instalar.