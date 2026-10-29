Yay 13.1 ya está disponible con mejoras en el rendimiento de la resolución de dependencias, una búsqueda de paquetes más precisa y cambios en la gestión de software procedente de los repositorios oficiales y del Arch User Repository (AUR). Esta herramienta, escrita en Go, permite administrar paquetes de ambas fuentes mediante una interfaz de línea de comandos compatible con la sintaxis habitual de pacman.

La actualización también amplía las opciones de personalización mediante Lua, mejora los mensajes de ayuda y corrige varios problemas relacionados con la construcción de paquetes y la gestión de operaciones interrumpidas. Los cambios buscan simplificar las tareas habituales de instalación y actualización, especialmente en sistemas que recurren al AUR para acceder a programas que no están disponibles en los repositorios oficiales.

Resolución de dependencias más rápida en Yay 13.1

Uno de los cambios destacados de Yay 13.1 es la optimización del proceso de resolución de dependencias. Esta tarea permite determinar qué paquetes necesita un programa antes de proceder con su instalación o compilación. Las mejoras internas reducen el trabajo necesario para procesar estas relaciones y pueden agilizar las operaciones en instalaciones con dependencias complejas.

La actualización también mejora el tratamiento de los metadatos de dependencias al construir paquetes a partir de archivos .SRCINFO , utilizados para describir información relevante de los paquetes del AUR. Estas correcciones ayudan a que Yay gestione de forma más consistente la información necesaria durante el proceso de construcción.

Búsquedas más precisas y selección de paquetes

El sistema de búsqueda recibe varias optimizaciones. Yay 13.1 calcula previamente determinadas métricas de puntuación y mejora la normalización de los nombres y otros campos de los paquetes, así como de los términos introducidos por el usuario. El objetivo es ofrecer resultados más relevantes, especialmente cuando una búsqueda contiene varias palabras.

También cambia el comportamiento al encontrar paquetes con nombres coincidentes en distintas fuentes. La nueva versión da preferencia a los reemplazos disponibles en los repositorios oficiales frente a las actualizaciones equivalentes del AUR. Además, cuando hay coincidencias exactas, se respeta el orden de los repositorios establecido en pacman.conf .

Estos ajustes ayudan a que la selección de paquetes siga mejor las prioridades configuradas en el sistema y reducen posibles confusiones cuando un mismo nombre aparece en más de una fuente.

Yay 13.1 ofrece más posibilidades de personalización con Lua

Yay 13.1 amplía las capacidades de su sistema de scripts. Entre las novedades se encuentran los llamados render hooks para las búsquedas de paquetes, que permiten personalizar la presentación de los resultados mediante Lua. El proyecto también incorpora definiciones de tipos para el objeto global yay , una mejora útil para quienes emplean servidores de lenguaje Lua y herramientas de desarrollo compatibles.

La actualización amplía asimismo el soporte para opciones de configuración estructuradas mediante tablas indexadas por nombre y mejora el tratamiento de filtros de búsqueda que devuelven valores no reconocidos. Estos cambios facilitan la creación y el mantenimiento de configuraciones personalizadas.

Mejoras en la línea de comandos y correcciones

La ayuda de Yay gana opciones contextuales para operaciones individuales y soporte para mensajes traducidos. Además, las descripciones de las opciones largas se muestran en líneas separadas para facilitar su lectura en el terminal.

En el apartado de correcciones, se mejora la limpieza de los bloqueos de ALPM cuando una operación se interrumpe, se solucionan problemas relacionados con comandos Git diff y consultas a repositorios remotos, y se incorporan pruebas automatizadas y traducciones actualizadas.

Yay 13.1 continúa así la evolución de una herramienta muy utilizada en Arch Linux y sus derivados. La nueva versión refina tareas esenciales de administración de paquetes y ofrece más opciones a quienes desean adaptar el comportamiento del ayudante a sus propias necesidades. Los detalles técnicos pueden consultarse en el repositorio oficial de Yay en GitHub.