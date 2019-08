Yandex Browser, la alternativa rusa a Chrome con el modo turbo de Opera

Ya hace varios años que los usuarios nos estamos preocupando algo más por nuestra privacidad, pero los países o sus gobiernos llevan más tiempo… bueno, intentando evitar que nuestros datos no se vayan a otros países. Esa es una de las razones por las que existen servicios como los que proporciona Baidu en China o Yandex en Rusia. O no lo encuentro yo o los chinos no ofrecen nada en un idioma que no sea el suyo, algo que si hace Yandex con todos sus servicios y Yandex Browser, su propio navegador web.

¿Qué tiene de especial Yandex Browser? Bueno, para empezar, está basado en Chromium, por lo que los usuarios de Chrome estarán usando más o menos lo mismo. Sí es algo más ligero e incluye tecnología de Opera, más concretamente de Opera Turbo, que reduce “el contenido web que recibe tu dispositivo a una fracción de su tamaño original. Así, podrás ver vídeos, fotos y texto como siempre, pero el consumo de datos será menor y las páginas se cargarán con mayor rapidez“. El Modo Turbo viene desactivado por defecto, pero se puede activar desde la “hamburguesa” que está a la derecha de la barra superior.

Yandex Browser cuenta con bloqueador de anuncios por defecto

Yandex Browser tiene instaladas por defecto dos extensiones que veremos a simple vista: su propio bloqueador de publicidad, lo que también puede ser un problema porque cabe la posibilidad de que algunas páginas web no funcionen correctamente si no lo hemos tenido en cuenta, y un traductor. La versión para Linux está en fase beta y creo que tienen que mejorar cómo trabaja el traductor, puesto que está configurado para traducirlo al ruso y nos consultará si traducir prácticamente todas las páginas que visitemos hasta que le digamos que no traduzca nunca del español.

Si entramos al apartado de extensiones, vemos que tienen muchas más instaladas por defecto:

Asistente de SaveFrom.net (desactivada).

Modo sala de cine (desactivada).

Modo Turbo.

Bloqueadores: Antishock: bloquea anuncios con imágenes impactantes o desagradables. Bloqueador de anuncios molestos que impiden ver la página web con normalidad. Bloqueo de contenido Flash (desactivada). AdGuard (desactivada).

Compras (desactivadas): Adviser. Letyshops. AliTools. GdePosylka.

Administración de datos (desactivadas): Evernote. LastPass. Sync. Pocket

Servicios Yandex.Music y Yandex.Radio (desactivadas).

También tiene otras funciones interesantes, como que podemos volver al principio de una página web haciendo clic sobre la pestaña y volver a donde estábamos volviendo a hacer clic sobre la misma. Por todo lo demás, estamos ante un navegador basado en Chromium que comparte muchas funciones con la versión del navegador de código abierto de Google, como el modo de lectura o compatibilidad con las extensiones de Chrome.

No voy a engañar a nadie diciendo que voy a pasarme a Yandex Browser, pero tiene cosas que sí me han gustado, como que lo noto algo más ligero que Chromium. Si queréis darle una oportunidad, podéis descargarlo en versiones DEB y RPM desde este enlace. También está disponible para macOS, Windows, Android y iOS.