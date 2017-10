Yakyak, una alternativa libre a Google Hangouts

Aunque no suele ser la aplicación favorita de Google, Google Hangouts sigue siendo muy utilizada. Una aplicación de comunicación que muchos usuarios utilizan no solo para comunicarse sino para crear videos y videoconferencias. Esta aplicación, al igual que muchas otras de Google, no tiene aplicación nativa para Gnu/Linux, por lo que para hacer uso de ello o bien hacemos uso de la aplicación web o bien utilizamos otras alternativas que contienen varios servicios de telecomunicaciones.

Recientemente ha aparecido una alternativa interesante que nos ofrece la posibilidad de ejecutar Google Hangouts sin necesitar de Google Chrome ni de otros servicios complementarios, solo Google Hangouts. Esta aplicación se llama YakYak.

Yakyak es una aplicación nativa para Gnu/Linux que utiliza las tecnologías web para su funcionamiento, pero hemos de decir que no es una aplicación oficial de Google. Tiene una interfaz sencilla para manejarse por el Hangout y podemos jugar con los colores para identificar las llamadas y los usuarios. Así, podemos enviar y recibir mensajes, iniciar videoconferencias, compartir archivos, administrar charlas, ver indicador de escritura, etc…

Por el momento, Yakyak no se encuentra en ningún repositorio oficial de ninguna distribución, pero si podemos instalarlo de manera manual gracias a un repositorio Github que existe. Otra opción, si utilizamos paquetes snap, es escribir en la terminal:

sudo snap install yakyak

La forma manual es más larga pero no difícil. Primero hemos de ir al repositorio Github y descargarnos el paquete necesario. Una vez que tenemos descargado el paquete, hemos de descomprimir el archivo. Nos aparecerá una serie de carpetas y archivos que conforman todo el programa Yakyak. Después de esto, hemos de ejecutar el archivo “yakyak” que bien podemos hacerlo mediante doble click o bien abriendo una terminal en la carpeta y escribir “yakyak”.

Por el momento son las únicas maneras de instalar el programa, pero será cuestión de tiempo que exista un repositorio para su instalación.