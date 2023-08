Yakuake, qué es y de dónde sacaron la idea para desarrollarlo

Hay muchas distribuciones con entorno KDE que por defecto tienen instalado un paquete que se llama Yakuake. ¿Qué es esto? ¿Qué utilidad tiene? ¿Merece la pena tenerlo instalado? Empecemos por el qué: Yakuake es un emulador de terminal, o más bien una ventana de Konsole que vive en la parte superior del escritorio. Su nombre nos descubrirá en qué se inspiraron para desarrollar este terminal que pretende facilitar las cosas a los que siempre están tirando de él.

Hace tiempo se escribía YaKuake, y son las siglas de Yet Another Kuake. ¿Otro Kuake? Eso no ayuda. Bueno, el nombre no es del todo sincero. En vez de «Otro Kuake» debería ser algo así como «Otra ventana para realizar gestiones como la que encontramos en Kuake», pero eso era muy largo y tuvieron que acortar. Además, y como es habitual en este proyecto, le cambiaron la inicial de la Q a la K, porque en realidad se están refiriendo al famoso Quake de 1996 que creo que marcó un antes y un después en los juegos FPS de calidad.

Yakuake se basó en Quake (1996)

La imagen anterior la he conseguido de dev.to, en donde nos habla de juegos que tenían un menú tipo CLI (línea de comandos) que solía caer de la parte superior. Todo empezó con Quake, y luego hubo otros juegos que le siguieron. ¿Y qué se podía hacer desde ese desplegable? Pues bueno, en general se podían usar trucos o cheats que incluía el juego por defecto, como:

God : modo dios. No mueres.

: modo dios. No mueres. Impulse 9 : te da todas las armas y llaves.

: te da todas las armas y llaves. Noclip : Permite volar y atravesar muros.

: Permite volar y atravesar muros. Give C : rellena la energía.

: rellena la energía. Give S : rellena las armas.

: rellena las armas. Give N : rellena armas.

: rellena armas. Give R: rellena cohetes y granadas.

Además de eso, también permitía chatear con otros jugadores y ver algo de información. Tengo que confesar que yo jamás usé el primero. No, qué va. Jamás.

Este tipo de trucos, que en Quake se activaban desde esta ventana, no eran exclusiva suya. Que no fuera en este tipo de CLI, la verdad es que no recuerdo ninguno, pero sí que se podían hacer combos de teclas en un punto determinado para conseguir cosas. Por ejemplo, y me lo invento por que no lo recuerdo, vidas infinitas presionando arriba/arriba/abajo/derecha/abajo/botón a+boton b en la pantalla en donde se ve el título del juego.

Forma parte de KDE Extragear

Más tarde se pensó que sería buena idea tener un terminal como el de Quake, y así nació Yakuake. Ahora queda responder a la pregunta de si merece la pena tenerlo instalado o no. La respuesta es que depende bastante de si se usa mucho el terminal o no. El paquete en sí pesa muy poco, ya que lo único que hace es bajar una especie de Konsole desde la parte superior. Pero el consumo es incluso superior al de una ventana de Konsole (unos 60mb Yakuake por unos 55mb de Konsole). No es demasiado, pero puede ser tontería tenerlo en segundo plano si no se va a usar. Es como la máxima en economía que dice que algo que cuesta 1€ es caro si no se usa.

¿Para qué puede servir? Si asumimos que va a estar siempre en segundo plano consumiendo esos 60mb, puede servir para descargar vídeos con yt-dlp y ver el progreso en todo momento. Porque se puede usar yt-dlp directamente desde Krunner o Kickoff, pero así se lanza en segundo plano y no veremos nada de lo que está haciendo. También es útil para hacer conversiones con ffmpeg o sencillamente para actualizar el sistema operativo desde el terminal.

Me parece importante mencionar que el proceso puede detenerse en cualquier momento. Se puede cerrar desde la bandeja del sistema o desde una de las X de la ventaja que baja de arriba (la otra cierra la ventana, pero no el programa). El atajo para lanzarlo es F12, pero puede cambiarse desde los ajusts.

Yakuake forma parte de lo que se conoce como KDE Extragear, y el equivalente de GNOME sería GNOME Circle: son aplicaciones no oficiales, pero que al proyecto le parecen lo suficientemente buenas como para adoptarlas bajo su paraguas.

Recordad, por mucho sucedáneo de Quake que se esté usando, en Linux el «modo dios» sigue consiguiéndose con sudo.