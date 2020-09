Las primeras PineTab para Early Adopters ya han llegado. Nada más iniciarlas, aparece un aviso de que eres uno de los primero del mundo en tenerla, y eso, junto a que es la edición más inmadura, también significa que ha llegado con problemas. Varios de ellos ya han sido identificados y publicados en la página que han abierto en la wiki de la tablet. Alguno tiene solución, pero para la mayoría tendremos que esperar a que los desarrolladores los corrijan.

De lo primero que hacemos al comprar un móvil o una tablet es probar su cámara, y eso es algo que no podremos hacer en la PineTab en estos momentos. También puede haber un problema con el WiFi, pero parece que ese contratiempo es algo que no experimentaremos los usuarios de habla no inglesa porque guarda relación con el teclado físico. A continuación tenéis la lista de problemas que PINE64 ha publicado sobre su PineTab, y algunos que añadiré por mi cuenta.

Primeros problemas de la PineTab Early Adopter

El ratón no se puede mover en toda la pantalla, sólo en una caja de 800px en horizontal. Esto se soluciona desconectando el teclado físico al iniciar la PineTab por primera vez y actualizando el sistema operativo, lo que pasará de la v3 de Ubuntu Touch a la v4.

El Bluetooth no funciona porque no se puede activar. Sí podemos darle al interruptor, pero no se activa ni busca accesorios.

Las cámaras no funcionan, ninguna de las dos. Parece ser un problema de la app (?).

El modo en vertical no funciona. Está constantemente en modo apaisado y da igual si intentamos darle al interruptor varias veces; no irá.

Hay un error que hace que la tablet sólo tenga acceso a 16 de los 64GB que tiene de almacenamiento. PINE64 dijo que se puede arreglar aumentando el tamaño de la partición manualmente, pero en la wiki, y algo que me han dicho personalmente, dicen que UBports está trabajando en una solución que lo hará automáticamente sin que perdamos ningún dato.

El WiFi desaparece, probablemente por haber iniciado con el teclado físico conectado. Hay varias soluciones para esto: Desactivar y activar el WiFi desde el interruptor. Reiniciar la PineTab. Si lo anterior no funciona, abriremos un terminal y escribiremos los siguientes comandos (sin las comillas): «nmcli r» y «nmcli r wifi on». Los que iniciaron la tablet con el teclado montado también pueden probar a poner el comando «sudo service urfkill restart».

Copiar y pegar en el gestor de archivos puede reiniciar el sistema operativo.

Las capturas de pantalla no funcionan, pero esto es algo que tampoco va en el PinePhone. El problema es que los botones de volumen están juntos, por lo que no funciona la combinación botón de apagado + volumen arriba. Uno de los desarrolladores principales de UBports me dijo que ya hay un parche al respecto que hará que la opción aparezca en el botón de apagado junto a las opciones de apagar y reiniciar la PineTab.

No se pueden añadir cuentas desde Configuración del sistema.

Las apps gráficas de Libertine no funcionan, a no ser que se cambie a xwayland.

Como consejo: si actualizando se queda un rato en negro, personalmente me ha ido bien forzando el apagado (varios segundos el botón de apagado) y volviéndola a encender. No es un gran problema saber si está haciendo algo o no porque la PineTab emite un pequeño sonido cuando trabaja; si no se escucha nada en ese momento, ya la hemos apagado y podemos volver a encenderla.

Algunas apps fallan tras la instalación, algo que también pasa en el PinePhone. A veces, la solución está abrirlas primero en versión Escritorio.

Llega con una versión beta de UBports

La PineTab llega con una versión beta del Ubuntu Touch de UBports, por lo que los fallos son normales. Con el paso del tiempo, las cosas cambiarán y yo no puedo hacer más que imaginar un futuro en el que la PineTab o cualquier otra tablet con Linux móvil sea una gran opción.