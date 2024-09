El pasado abril, algunos usuarios de diferentes países pudieron empezar a usar ChatGPT sin registro. Lo bueno de esto está claro: se pueden realizar consultas directamente en su página web, y los datos no estarán asociados a una cuenta de la que guardarse información. Algo menos de seis meses después, la posibilidad ya está disponible en España. No sé exactamente desde cuándo, pues yo estaba identificado, pero al eliminar las cookies e intentar volver a entrar he visto algo como lo de la captura de cabecera.

La imagen anterior es de una sesión de incógnito, más que nada para que no lea la cookie de sesión y para que se vean los botones de «Iniciar sesión» o «Suscribirse». También se ve arriba a la izquierda el modelo que se usa sin registro, que es GPT-4o mini. No es 4o completo, aquel que puede realizar búsquedas por Internet e incluso usar otros servicios. Claro está, eso sigue siendo con registro y además de pago.

ChatGPT sin registro permite usar GPT-4o mini

Lo que me es imposible evitar es pensar en este servicio comparado con otro que vengo usando desde hace tiempo: DuckDuckGo AI Chat. Aunque está en fase beta, es lo mismo que usar ChatGPT sin registro y gratuitamente, con la diferencia de que DuckDuckGo respeta más nuestra privacidad. Open AI guardará los chats para seguir mejorando su chatbot, y eso es algo que no hace la compañía del pato.

Por lo tanto, si el modelo es el mismo y el de DDG más privado, ¿merece la pena usar ChatGPT sin registro? Desde mi punto de vista, no; mejor lo que ofrece DuckDuckGo. Pero esta es una opinión personal.

Ahora bien, el que prefiera la propuesta de Open AI ya puede usarla desde este enlace. Si alguien quiere crearse un acceso directo para usarlo en el navegador, se pueden lanzar chats directamente desde la barra de url con algo como https://chatgpt.com/?q=hola, cambiando «hola» por la consulta.