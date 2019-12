Ha sido todo muy rápido. Ayer, Clement Lefebvre publicó el boletín informativo de diciembre sobre el sistema operativo que desarrolla. En la entrada da poca información, pero sí que avanza algo importante: mañana martes se lanzará Linux Mint 19.3 BETA. Dentro de unas 24 horas, el lanzamiento de la versión de prueba será oficial pero, como es habitual, ya tenemos noticias sobre un lanzamiento no oficial que, según sus palabras, tiene al equipo muy emocionado.

El equipo de Lefebvre dice que la emoción la sienten porque la serie 19 de Linux Mint ya tiene unos dos años de edad y ya está bastante pulida. Además, es probable que esa emoción también la tengan porque habrá algo nuevo que no mencionaron en la nota informativa publicada ayer. Lo bueno es que, el que quiera averiguar por su cuenta qué novedades no han mencionado y estarán presentes, pueden intentarlo: las imágenes ISO ya están disponibles.

Linux Mint 19.3 BETA será oficial mañana

Probablemente sepas que estamos apuntando a un lanzamiento navideño este año 🙂 ¡Las 3 ediciones de Linux Mint 19.3 aprobaron el control de calidad y anunciaremos el lanzamiento BETA el martes! Estamos realmente entusiasmados con este lanzamiento. La serie 19.x tiene dos años y se siente muy pulida. Hay características interesantes en 19.3 de las que aún no hemos hablado en el blog. La selección de software cambió y están entrando tres nuevas aplicaciones. La obra de arte es nueva y hace que 19.3 se sienta realmente fresca.

Esto de subir el software antes de tiempo es habitual. Para evitar sorpresas, muchas compañías lo preparan todo con algún día de antelación, y eso es algo que ha vuelto a hacer el equipo de Linux Mint. Hay que tener en cuenta que el lanzamiento aún no es oficial, pero si pensamos que se trata de un lanzamiento no estable, creo que no es necesario esperar a mañana si lo que queremos es probar la beta de Linux Mint 19.3 “Tricia”. Si es vuestro caso, podéis descargar las versiones Cinnamon, MATE y XFCE en 32-bit y 64-bit desde este enlace. El lanzamiento de la versión estable llegará en las vacaciones de Navidad. ¿Podrás esperar?