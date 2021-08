Ya fue liberado el 3er candidato del instalador de Debian 11

Los desarrolladores de Debian dieron a conocer mediante una publicación la liberación de la tercera versión candidata para el instalador de la próxima versión principal de Debian 11, «Bullseye».

Actualmente con el lanzamiento de esta tercera versión aún hay 48 errores críticos de bloqueo de versiones (hace un mes era 155, hace dos meses 185), en cuanto a los cambios clave en esta nueva versión del instalador en comparación con la segunda versión candidata podremos encontrar lo siguiente.

El kernel de Linux se ha actualizado a la versión 5.10.0-8, además de que para la versión arm64 en el módulo pwm-rockchip se agregó a udeb fb-modules y los módulos fusb302, tcpm y typec se agregaron a usb-modules, mientras que para armhf en el módulo mdio-aspeed se agregó a nic-modules y tambien se destaca que se corrigieron los problemas con la detección de conectividad de red en placas i.MX6.

Por otra parte se han añadido acciones documentadas que pueden ayudar en caso de fallas durante la carga (por ejemplo, pantalla negra) y también se agregó información sobre el uso de isenkram para identificar el firmware faltante y resolver los problemas que surgen de esto.

Comencemos con algunas noticias sobre el soporte de firmware (# 989863):

– No queremos dejar a los usuarios en la oscuridad si el sistema instalado no arranca correctamente (por ejemplo, pantalla negra, pantalla distorsionada). Hemos mencionado esa posibilidad en la guía de instalación y una lista de algunas soluciones, ese registro podría ayudar de cualquier manera.

– También documentamos un procedimiento basado en isenkram que permite a los usuarios detectar y reparar el firmware faltante en sus sistemas, de forma automatizada. Por supuesto, hay que sopesar los pros y los contras de usar esa herramienta ya que es muy probable que necesite instalar paquetes no gratuitos.