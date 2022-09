Ya fue liberada la primera versión estable de Arti, la implementación de Tor en Rust

Los desarrolladores de la red anónima Tor dieron a conocer que ya fue liberada la primera versión estable del proyecto Arti, que desarrolla un cliente Tor escrito en Rust.

La versión 1.0 de Arti, está marcada como utilizable por los usuarios generales y proporciona el mismo nivel de privacidad, facilidad de uso y estabilidad que la implementación principal de C.

Cuando definimos nuestro conjunto de hitos, definimos Arti 1.0.0 como «listo para uso en producción»: debería poder usarlo en el mundo real, para obtener un grado similar de privacidad, facilidad de uso y estabilidad al que tendría. con un cliente C Tor. Las API deben ser (más o menos) estables para los integradores.

Creemos que lo hemos logrado. Ahora puede usar arti proxypara conectarse a la red Tor para anonimizar sus conexiones de red.

Tenga en cuenta que no recomendamos apuntar un navegador web convencional a arti(o, de hecho, C Tor): los navegadores web filtran mucha información privada y de identificación. Para navegar por la web de forma anónima, use Tor Browser; tenemos instrucciones para usarlo con Arti .