Ya fue liberada la nueva versión de Proton 7.0 y estas son sus novedades

Valve dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión del proyecto «Proton 7.0«, que se basa en el código base del proyecto Wine y que tiene como objetivo ejecutar en Linux aplicaciones de juegos creadas para Windows y presentadas en el catálogo de Steam.

Para quienes desconocen de Proton, deben saber que este permite ejecutar directamente aplicaciones de juegos solo para Windows en el cliente Steam Linux. El paquete incluye la implementación de DirectX 9/10/11 (basado en el paquete DXVK) y DirectX 12 (basado en vkd3d-proton) trabajando a través de la traducción de llamadas DirectX a la API de Vulkan, brinda soporte mejorado para controladores de juegos y la capacidad de usar pantalla completa independientemente del modo compatible con los juegos de resolución de pantalla.

Principales novedades de Proton 7.0

Esta nueva versión que se presentó llega sincronizada con el lanzamiento de Wine 7.0 (la rama anterior estaba basada en Wine 6.3), junto con lo cual los parches específicos acumulados se han transferido de Proton a upstream, que ahora se incluyen en la parte principal de Wine.

La capa DXVK, que traduce las llamadas a la API de Vulkan, se ha actualizado a la versión 1.9.4, mientras que VKD3D-Proton, una bifurcación de vkd3d creada por Valve para mejorar la compatibilidad con Direct3D 12 en Proton, se actualizó a la versión 2.5-146 y ademas el paquete wine-mono ha sido actualizado a la versión 7.1.2.

Otro de los cambios que se destaca es que se agregó el soporte para la decodificación local de video H.264 y que ademas se agregó compatibilidad con el módulo Linux del sistema antitrampas Easy Anti-Cheat (EAC), que se utiliza para garantizar el lanzamiento de compilaciones de juegos de Windows con la función antitrampas habilitada. Easy Anti-Cheat le permite ejecutar un juego en red en un modo de aislamiento especial que verifica la integridad del cliente del juego y detecta la intromisión en el proceso y la manipulación de su memoria.

Por la parte de las mejoras para algunos títulos de videojuegos, podremos encontrar en esta nueva version de Proton 7.0 que se agregó soporte para: Call of Juarez, DCS World Steam Edition, Disgaea 4 Complete+, Dungeon Fighter Online, Epic Roller Coasters XR ,Eternal Return ,Forza Horizon 5 ,Gravity Sketch VR ,Monster Hunter Rise ,NecroVisioN, Nights of Azure, Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas, Order of War, Persona 4 Golden, Resident Evil 0, Resident Evil Revelations 2, Rocksmith 2014 Edition, SCP: Secret Laboratory, Wargroove, Wartales y Yakuza 4 Remastered.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Soporte de sonido mejorado en Skyrim, Fallout 4 y Mass Effect 1.

Soporte mejorado para los controladores de Steam en juegos lanzados desde la plataforma Origin.

Se movieron las optimizaciones de rendimiento relacionadas con el manejo de entrada, las ventanas y la asignación de memoria de la rama Proton Experimental.

Además, cabe señalar que se ha confirmado la compatibilidad con los juegos 591 para la consola de juegos Steam Deck basada en Linux. 337 juegos están marcados como verificados manualmente por los empleados de Valve (Verificado). De los juegos probados, 267 (79%) no tienen una versión nativa de Linux y funcionan con Proton.

Finalmente si quieres conocer más al respecto sobre los cambios implementados en esta nueva versión del proyecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como activar Proton en Steam?

Para quienes estén interesados en probar Proton, deben contar con la versión beta de Steam instalada en su sistema en el caso de que no sea así, pueden unirse a la versión beta de Linux desde el cliente de Steam.

Para ello deben abrir el cliente de Steam y haga clic en Steam en la esquina superior izquierda y luego en Configuración.

En la sección de “Cuenta” encontrarán la opción de registrarse para la versión beta. Al hacer esto y aceptar se cerrará el cliente de Steam y descargará la versión beta (una nueva instalación).

Al finalizar y después de acceder a su cuenta vuelven a la misma ruta para comprobar que están utilizando ya Proton.

Ahora podrás instalar tus juegos de forma habitual, se te recordará por única vez que se utiliza Proton para ello.

Por otra parte si estás interesado en realizar la compilación del código por tu propia cuenta, puedes obtener la nueva versión descargándola desde el siguiente enlace.

Las instrucciones, así como los detalles para llevar al cabo este proceso y demás información sobre el proyecto podrás encontrarlas en este enlace.