Ya fue liberada la nueva versión de Deepin OS 15.9

Hace poco fue liberado el lanzamiento del paquete de actualización de la distribución Deepin OS 15.9, que para quien aún desconoce de esta estupenda distribución debe saber que basado en el paquete Debian.

Pero algo que caracteriza a esta distribución es el desarrollo de su propio entorno de escritorio Deepin Desktop y unas 30 aplicaciones de usuario, incluido el reproductor de música DMusic, el reproductor de video DMovie, el sistema de mensajería DTalk, el instalador y el centro de instalación del Centro de software Deepin.

El proyecto está siendo desarrollado por un grupo de desarrolladores de China, pero también es compatible con el idioma ruso. Todos los desarrollos se distribuyen bajo la licencia GPLv3.

Sobre Deepin OS

Los componentes y aplicaciones de escritorio se desarrollan utilizando C / C ++ y Go , pero la interfaz se configura utilizando tecnologías HTML5 utilizando el motor web Chromium. Una característica clave del escritorio Deepin es un panel que admite múltiples modos de operación.

En el modo clásico, se realiza una separación más obvia de ventanas abiertas y aplicaciones ofrecidas para el inicio, se muestra el área de la bandeja del sistema.

El modo efectivo recuerda algo a Unity, mezclando indicadores de programas en ejecución, aplicaciones seleccionadas y applets de control (configuración de volumen / brillo, unidades conectadas, relojes, estado de la red, etc.).

La interfaz de inicio del programa se muestra en pantalla completa y ofrece dos modos: ver las aplicaciones seleccionadas y navegar por el catálogo de programas instalados.

Principales novedades de Deepin OS 15.9

En este nuevo lanzamiento de Deepin OS 15.9 se agregó el soporte para el control desde pantallas táctiles usando gestos como tocar para hacer clic, mantener presionado para abrir el menú contextual y cambiar para desplazarse.

Otro punto importante con las pantallas táctiles es que en esta versión se añadió el soporte de teclado integrado en pantalla.

Por otro lado, la opción “Smart Mirror Switch” para seleccionar automáticamente el mirror más cercano para acelerar la descarga de paquetes fue añadido.

En Deepin OS 15.9 la interfaz mejorada con ajustes para la administración de energía, como la configuración de los parámetros para la transición al modo de suspensión y el apagado del monitor.

El centro de control permite verificar la fortaleza de la contraseña especificada y agrega la capacidad de cambiar imágenes de fondo para el menú de inicio moviendo las imágenes en el modo arrastrar y soltar.

También fue añadida una función de protector de pantalla, un botón para ir al modo de suspensión y soporte para limitar el número de intentos de iniciar sesión con la contraseña incorrecta.

Los efectos de animación optimizados cuando se cambia el tamaño del panel y se mejoraron en el control desde las pantallas táctiles.

El administrador de archivos se ha optimizado con el cambio de nombre de los archivos de fondo, se agregó soporte para la vista previa de imágenes GIF y mejoró el complemento para el montaje de unidades y actualizó la interfaz.

Una vista previa antes de imprimir se agrega al visor de imágenes.

En el editor de texto, se agregó soporte para editar archivos en el formato m3u8, se agregó la barra de estado inferior a la interfaz, se resaltaron los corchetes y se agregó una configuración para controlar el ajuste de palabras.

Descargar y probar Deepin OS 15.9

Para poder descargar esta nueva versión de la distribución pueden dirigirse directamente al sitio web oficial del proyecto en el cual en su sección de descargas podrán encontrar la imagen del sistema.

El enlace es este.

El tamaño de la imagen iso de arranque es de 2.2 GB. Puedes grabar la imagen con ayuda de Etcher en un USB.

Por otro lado, si ya cuentas con una versión de Deepin OS anterior o de la rama 15.x, puedes realizar una actualización de tu sistema sin tener que volver a reinstalarlo en tu equipo.

Para ello simplemente debes de abrir una terminal y en ella ejecutar los siguientes comandos:

sudo apt update

sudo apt dist-upgrade