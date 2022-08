Ya fue liberada la nueva version de Android 13

Google dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Android 13, en la cual se propone un conjunto de opciones preparadas previamente para el diseño de color de la interfaz, que permite ajustar ligeramente los colores dentro del esquema de color seleccionado.

Tambien se destaca que se brinda la posibilidad de adaptar el fondo de los íconos de cualquier aplicación al esquema de color del tema o al color de la imagen de fondo, mientras que en la interfaz de gestión de la reproducción de música se proporciona como fondo el uso de imágenes de las carátulas de los discos que se están reproduciendo.

Otra de las novedades que se destaca de esta nueva version es que se agregó la capacidad de vincular configuraciones de idioma individuales a aplicaciones que difieren de las configuraciones de idioma seleccionadas en el sistema.

Tambien se destaca que la experiencia fue mejorada en dispositivos con pantallas grandes como tabletas, Chromebooks y teléfonos inteligentes con pantallas plegables. Para pantallas grandes, el diseño del menú desplegable de notificaciones, la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo del sistema se ha optimizado para utilizar todo el espacio de pantalla disponible.

En el bloque que aparece con un gesto deslizante de arriba a abajo, en pantallas grandes, se proporciona la separación en diferentes columnas de ajustes rápidos y la lista de notificaciones. Se agregó soporte para un modo de dos paneles en el configurador, en el que las secciones de configuración ahora están constantemente visibles en pantallas grandes.

Tambien podremos encontrar en Android 13 que los modos de compatibilidad fueron mejorados para las aplicaciones, pues en esta nueva versión se propone la implementación de la barra de tareas, que muestra los íconos de las aplicaciones en ejecución en la parte inferior de la pantalla, lo que le permite cambiar rápidamente entre programas y admite la transferencia de aplicaciones a través de la interfaz de arrastrar y soltar a varias áreas del modo multiventana ( pantalla dividida), dividiendo la pantalla en partes para trabajar con varias aplicaciones simultáneamente.

Para algunos dispositivos, como Pixel 6, se ha agregado soporte completo de virtualización , lo que permite ejecutar entornos con otros sistemas operativos. La virtualización se implementa sobre la base del hipervisor KVM y las herramientas crosvm (VVM, Virtual Machine Manager). El modo pKVM (KVM protegido) está disponible opcionalmente y proporciona un aislamiento más estricto de los entornos que utilizan extensiones de virtualización para la arquitectura AArch64. La plataforma planea utilizar la virtualización para mejorar la protección de la ejecución de código del sistema de terceros, como ejecutables privados y componentes DRM.

Se implementó una nueva interfaz para seleccionar fotos y videos, que permite que la aplicación acceda solo a imágenes y videos seleccionados y bloquee el acceso a otros archivos. Anteriormente, se implementó una interfaz similar para los documentos. Es posible trabajar tanto con archivos locales como con datos alojados en almacenamientos en la nube.

Ademas de ello, en Android 13 agregó una solicitud de permisos para mostrar notificaciones por aplicaciones, sin permiso previo para mostrar notificaciones, la aplicación bloqueará el envío de notificaciones. Para las aplicaciones prediseñadas diseñadas para usar con versiones anteriores de Android, el sistema otorgará los permisos en nombre del usuario.

Se redujo la cantidad de aplicaciones que requieren acceso a la información de ubicación del usuario. Por ejemplo, las aplicaciones que realizan operaciones de escaneo de redes inalámbricas ya no requieren permisos relacionados con la ubicación.

Se agregó un nuevo tipo de permiso de Wi-Fi que permite que las aplicaciones que buscan redes inalámbricas y se conectan a puntos de acceso accedan a un subconjunto de las API de administración de Wi-Fi, excluyendo las llamadas basadas en la ubicación (anteriormente, las aplicaciones que se conectan a Wi-Fi recibieron e información de ubicación accedida).

En ART se implementa un recolector de elementos no utilizados más eficiente basado en la API del kernel de Linux userfaultfd, que permite crear controladores para acceder a páginas de memoria no asignadas (fallas de página) en el espacio del usuario. El nuevo recolector de elementos no utilizados proporciona una sobrecarga fija para cada objeto cargado, consume menos memoria y da como resultado aproximadamente un 10 % menos de código compilado. El uso del nuevo recolector de elementos no utilizados también le permite prolongar la duración de la batería, deshacerse de bloqueos durante la recolección de elementos no utilizados y proteger las aplicaciones de la terminación forzada cuando no hay suficiente memoria en el sistema.

ART mejoró significativamente el rendimiento de cambiar a código nativo y viceversa: las llamadas JNI ahora se ejecutan hasta 2,5 veces más rápido. El código de procesamiento de referencia en tiempo de ejecución se ha cambiado para que funcione en modo sin bloqueo para reducir los bloqueos. S

Se ha agregado compatibilidad con la tecnología Bluetooth LE Audio (baja energía) para reducir el consumo de energía al transmitir transmisiones de audio de alta calidad a través de Bluetooth. A diferencia del Bluetooth clásico, la nueva tecnología también te permite cambiar entre diferentes modos de uso para lograr el mejor equilibrio entre calidad y consumo de energía.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.