Ya fue liberada la beta de Android Studio 3.5 y estos son sus cambios

Hace poco se ha dado a conocer la liberación de la nueva versión beta de Android Studio 3.5, la cual es la culminación del trabajo en ofrecer una versión centrada en calidad y la estabilidad de las funciones.

Esta liberación de la beta de Android Studio 3.5 aborda muchos cambios en cada una de las principales áreas de enfoque de Project Marble en el cual se mejora el trabajo y la nueva infraestructura incorporada en Project Marble para el monitoreo de calidad a largo plazo.

Principales cambios

Una de las principales quejas de los desarrolladores en Android Studio es la lentitud con que se ejecuta el IDE a lo largo del tiempo.

Muchas veces, esta experiencia se debe a una presión inesperada en la memoria o a pérdidas de memoria IDE.

Google estaba interesado en esta área y como parte del proyecto Marble, el editor manejó más de 33 fugas de memoria importantes.

Para identificar fugas, Google ahora mide las excepciones de memoria insuficiente en un panel interno de forma continua para aquellos que han elegido compartir datos con él, lo que le permite enfocarse y resolver los problemas más difíciles.

A partir de Android Studio 3.5, cuando el IDE se queda sin memoria, Google captura estadísticas de alto nivel sobre el tamaño del montón y los objetos dominantes en el segmento.

Con estos datos, el IDE puede hacer dos cosas: sugerir mejores configuraciones de memoria y proporcionar un análisis más profundo de la memoria.

Configuración de memoria recomendada automáticamente

De forma predeterminada, Android Studio tiene un tamaño máximo de memoria de 1.2 GB. Para aquellos de ustedes que tienen proyectos grandes, este tamaño puede no ser suficiente.

Incluso si tiene una máquina con una gran cantidad de RAM, el IDE no superará este valor. Con Android Studio 3.5, el IDE reconocerá cuando un proyecto de aplicación necesita más RAM en una computadora con mayor capacidad de RAM y advertirá que aumente el tamaño del montón en una notificación.

También puede realizar ajustes en el nuevo panel de configuración en Apariencia y comportamiento → Configuración de memoria.

Facilidad de informar problemas de memoria con Memory Heap Analysis

A veces puede ser difícil capturar y reproducir problemas de memoria para informar al equipo de Android Studio.

Para resolver este problema, Android Studio 3.5 permite activar un volcado de pila (Ayuda → Analizar uso de memoria) que el IDE elimina localmente para datos personales, análisis y creación de informes.

Interfaz de usuario

La congelación de la interfaz de usuario es otro problema común que se ha comunicado a Google. En Android Studio 3.5, el equipo ha ampliado la infraestructura de la plataforma Intellij subyacente y ahora mide las paradas de subprocesos de la interfaz de usuario que duran más de unos instantes.

Por ejemplo, al desarrollar Project Marble, se encontró en sus datos que la edición XML era significativamente más lenta en el IDE. Con este punto de datos, optimizó la escritura XML y logró un rendimiento significativamente mejor en Android Studio 3.5.

Apply Changes

Ser capaz de modificar y ver rápidamente los cambios de código sin reiniciar la aplicación es excelente para desarrollar aplicaciones.

Hace dos años, la función de ejecución instantánea era el intento de Google en esa dirección, pero en última instancia estaba por debajo de las expectativas.

Durante el período del proyecto Marble, el equipo decidió modificar la arquitectura e implementar un enfoque más práctico en Android Studio 3.5 denominado Apply Changes.

Apply Changes utiliza las API específicas de la plataforma de Android Oreo y posteriores para garantizar un comportamiento confiable y consistente (a diferencia de Instant Run, Apply Changes no cambia la APK).

Mejoras en C ++

El apoyo al proyecto C ++ también fue un área prioritaria para el proyecto Marble. Las creaciones de CMake ahora son hasta un 25% más rápidas para proyectos grandes, ya que el IDE ahora.

Además, ahora se podrá encontrar un panel de interfaz de usuario mejorado de una sola versión que permite especificar objetivos ABI por separado.

Finalmente, Android Studio 3.5 permite usar varias versiones en paralelo del NDK de Android en el archivo build.gradle. Esto debería permitir tener versiones más reproducibles y mitigar las incompatibilidades entre las versiones NDK y el complemento Gradle de Android.