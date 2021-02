Ya fue liberada la Alpha 24 de 0 A.D. y estos son sus cambios mas importantes

Después de casi tres años, los desarrolladores del popular juego 0 A.D. dieron a conocer el vigésimo cuarto lanzamiento alfa y en este nuevo lanzamiento se presentan diversas mejoras de las cuales se destacan las que recibio el motor de renderizado, asi como también para los mods y más.

Para quienes desconocen de 0 A.D. deben saber que este es un juego de estrategia en tiempo real con gráficos 3D de alta calidad y una jugabilidad muy similar a los juegos de la serie Age of Empires. El código fuente del juego fue lanzado por Wildfire Games bajo la GPL después de 9 años de desarrollo como producto patentado. La versión actual admite el juego en red y el juego para un jugador con bots en mapas premodelados o generados dinámicamente. El juego cubre más de diez civilizaciones que van desde el 500 a. C. hasta el 500 d. C.

Los componentes del juego que no son de código, como los gráficos y el sonido, tienen licencia de Creative Commons BY-SA, que puede modificarse y utilizarse en productos comerciales, siempre que los trabajos derivados se acrediten y redistribuyan bajo una licencia similar.

El motor de juego 0 AD tiene alrededor de 150 mil líneas de código en C ++, OpenGL se usa para mostrar gráficos 3D, OpenAL se usa para trabajar con sonido y ENet se usa para organizar un juego en red. Otros proyectos de código abierto para crear estrategias en tiempo real son: Glest, ORTS, Warzone 2100 y Spring.

Principales novedades de 0 A.D. Alpha 24

Teniendo en cuenta la experiencia de algunos jugadores famosos, se ajustaron los parámetros de todas las unidades y estructuras para lograr una jugabilidad más equilibrada y fluida. Por ejemplo, los héroes ahora solo se pueden entrenar una vez, y se han agregado establos para entrenar a la caballería y carros, y un arsenal para construir máquinas de asedio para todas las civilizaciones.

Además, se han proporcionado nuevas herramientas para colocar unidades en una formación militar para patrullar y hacer marchas, y también se agregó soporte para disolver automáticamente una formación al atacar.

Para los creadores de mods, se implementó la capacidad de vincular efectos de estado a unidades para cambiar características.

Por otra parte, se han agregado y reelaborado modelos de muchos elementos del juego, se han agregado nuevos modelos de cascos, caballos, armas y escudos, se han implementado nuevas texturas, se han introducido nuevas animaciones de ataque y defensa, los personajes de los romanos, galos, británicos y los griegos se han mejorado.

UnitMotion actualizado y código de renderizado, que eliminó el soporte para OpenGL 1.0 y el procesamiento punto a punto en favor de OpenGL 2.0 y el uso de sombreadores, el motor JavaScript para complementos se ha actualizado de Spidermonkey 38 a Spidermonkey 78.

Se eliminó la compatibilidad con Windows XP, Windows Vista y macOS anteriores a la versión 10.12. Ahora se requiere un procesador con soporte de instrucciones SSE2 para funcionar.

El motor de renderizado tiene soporte anti-aliasing. Dependiendo de las capacidades de la GPU, se puede elegir entre FXAA y diferentes niveles de MSAA y el filtro CAS (Contrast Adaptive Sharpening) también se ha agregado al motor de renderizado.

De los demas cambios que se destacan:

Incluye 7 mapas nuevos.

Reescribió la interfaz de configuración del juego.

Se agregaron configuraciones de población para limitar el número máximo de unidades para un jugador y para distribuir las unidades del perdedor entre los jugadores restantes.

Se ha agregado al Lobby la posibilidad de jugar juegos en red protegidos por contraseña.

Se agregó Map Browser para seleccionar y navegar por los mapas disponibles.

Interfaz agregada para configurar teclas de acceso rápido.

Se agregó la capacidad de romper edificios, lo que le permite anclar edificios uno al lado del otro.

La pantalla «Descripción general del carro fúnebre» se ha agregado al menú «Tutoriales de juego» para estudiar las características de las reliquias de los héroes muertos.

Se ha agregado una interfaz de aprendizaje reforzado al motor de IA.

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto u obtener esta nueva versión, puedes consultar el siguiente enlace.