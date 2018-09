Ya esta disponible la nueva versión de Linux From Scratch 8.3

El pasado 2 de septiembre fue liberada la nueva versión de Linux from Scratch o mejor conocido como LFS. Esta nueva versión 8.3 trae en las más nuevas actualizaciones de los componentes del sistema.

Linux From Scratch (LFS) es un proyecto que proporciona los pasos necesarios para crear su propio sistema Linux personalizado.

Es para aquellos que no quieren simplemente apoyarse en las distribuciones de Linux ya existentes, como Debian y Rehat.

Aquellos que quieran internalizar verdaderamente cómo funciona un sistema Linux y desean instalarlo por sí mismos con plena personalización, pueden usar esta publicación como un procedimiento básico para realizar todo el proceso.

Si bien esto requiere un buen conocimiento básico sobre GNU / Linux, el libro describe con precisión cada paso de la construcción del sistema para que sea asequible para la mayor cantidad de gente posible.

Este está construido principalmente en dos etapas.

Primero, la implementación de una cadena de construcción temporal (también llamada cadena de herramientas) que permite ser independiente del sistema host y garantizar una construcción estable, independientemente de la distribución de host elegida.

Luego, la construcción del sistema de arranque final.

La razón más importante para la existencia del LFS es enseñar a las personas cómo un sistema Linux funciona internamente.

Construir un sistema LFS enseña todo lo que hace que Linux funcione, como las cosas funcionan juntas y dependen unas de otras. Y lo más importante, cómo personalizarlo a su gusto y necesidades.

Como consecuencia, LFS es un libro que proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo construir un sistema Linux básico desde cero.

El BLFS expande el libro LFS dando más lecciones sobre la compilación de X Window System, gestores de ventanas y entornos de escritorio, así como muchos paquetes populares de escritorio y servidores y sus dependencias, permitiendo al usuario personalizar varios sistemas Linux.

Sobre el nuevo lanzamiento de Linux From Scratch 8.3

Bruce Dubbs anunció la versión nueva versión de Linux From Scratch junto con la versión 8.3 de LFS (systemd), del BLFS versión 8.3 y del BLFS versión 8.3 (systemd).

Esta versión es una actualización importante para LFS y BLFS. Las instrucciones para la construcción de un sistema Linux en sí mismas se basan en el kernel 4.18.5.

Además, Glibc se ha actualizado a la versión 2.28 y la colección de compiladores GCC a 8.2. En los sistemas Init tiene la opción de Systemd 2.39 o Sysvinit 2.90. El sitio web de la nueva versión de Linux from Scratch enumera otros componentes actualizados.

Con LFS, los usuarios construyen un sistema rudimentario de Linux paso a paso al compilar los componentes individuales a partir del código fuente.

La edición Beyond Linux From Scratch del trabajo viene con un enorme mil paquetes además de lo que ya está incluido en el texto de Linux From Scratch.

De esta forma, no solo llegan a conocer las bibliotecas más importantes, sino que luego pueden expandir el sistema básico con sus propios escritorios o servidores.

Para los usuarios de Linux interesados, Linux from Scratch es sobre todo una buena oportunidad para conocer su sistema operativo desde cero. Linux no trae archivos de Linux con Scratch, el usuario incluso debe descargar y compilar.

Esta versión tiene alrededor de 700 actualizaciones de la versión anterior, además de numerosos cambios de texto y formato.

Este nuevo lanzamiento está disponible para todo el público que lo quiera leer y también para su descarga en el sitio web del creador.

Linux From Scratch pkglist está disponible allí junto con la nueva versión 8.3 que está disponible en diferentes formatos junto con Systemd, Beyond Linux From Scratch junto con su pkglist también.

Descargar Linux From Scratch 8.3

Si quieren obtener esta nueva versión de Linux From Scratch, basta con dirigirse a la pagina web oficial del proyecto en donde podrán descargar la versión HTML o PDF de este nuevo lanzamiento.

De igual forma pueden usar los siguientes enlaces para obtener Linux From Scratch 8.3.