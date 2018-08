Ya es posible tener un smartphone Open Source ( o casi)

Las últimas novedades relacionadas con el mundo del Open Source no han ido dirigidas a crear un ordenador totalmente libre ni crear un gran sistema operativo o distribución Open Source, las últimas novedades van encaminadas en obtener y crear un smartphone Open Source.

Tenemos el famoso Librem 5, un smartphone que vendrá con Purism OS, una distribución Gnu/Linux. También tenemos Ubuntu Phone, Plasma Mobile, Firefox OS, Tizen, etc… Pero realmente ¿están al alcance de todos?

Personalmente creo que aún estamos muy lejos de tener un smartphone Open Source. Si es cierto que los anteriores proyectos están muy consolidados, pero no están al alcance de todos pues no es habitual conseguir un smartphone que tenga Tizen o tener un smartphone compatible con Ubuntu Phone o Plasma Mobile. Pero en los últimos días he dado con una solución eficaz a la par que interesante: utilizar un smartphone android libre.

En origen, Android es software Open Source, aunque cuando llega a nuestros smartphones, el sistema operativo se envilece con bloatware y con aplicaciones privativas y poco seguras. Esto lo podemos cambiar con una versión de Lineage OS para nuestro smartphone.

Lineage OS es una versión de Android Open Source cuyo código podemos ver, conseguir, compilar y personalizar. También tenemos ese código adaptado a diversos dispositivos con Android, entre los que es habitual encontrar nuestro smartphone. Una vez que instalemos Lineage OS en nuestro smartphone, ahora hemos de añadir una store de apps, en este caso recomiendo F-Droid, una store con aplicaciones que solo son Open Source. No están todas pero si que son Open Source las que están.

Con esto tendremos un smartphone Open Source, pero no completamento Open Source puesto que los drivers y ciertas librerías que utilizan los smartphones Android siguen siendo privativos, pero al menos, tendremos una alternativa más libre y que está al alcance de más personas que los mencionados proyectos, al menos por el momento.

