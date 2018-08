Ya disponible Windows 95 para Gnu/Linux

Puede sonar a una broma pesada o una gracia del algún editor de LxA, pero lo cierto es que es verdad: Windows 95 ya está disponible para Gnu/Linux.

Un bromista o amante de Windows 95, aún no lo tengo claro, ha utilizado la tecnología Electron para introducir el sistema operativo de Bill Gates en una app que podemos instalar en cualquier sistema operativo, no solo en macOS sino también en cualquier distribución Gnu/Linux.

El código es libre, todo lo libre que se puede, y podemos conseguirlo a través del repositorio de Github del creador, Felix Rieseberg. El paquete de Windows 95 no ocupa más que 100 mb, algo que puede sorprender a muchos jóvenes pero lo cierto es que este sistema operativo se distribuyó en disquetes y no en discos cd-rom.

El sistema operativo Windows 95 está al completo y podemos utilizar para recordar el funcionamiento de ciertos programas que estaban en Windows 95 o simplemente para ejecutar aplicaciones antiguas de MS-Dos y Windows 95 que aún necesitamos por diversos motivos.

También es una gran aplicación para divertirnos y para bromear, al menos para quienes no soportaron o no disfrutaron de este sistema operativo. La instalación de Windows 95 es muy fácil pues podemos desde el repositorio Github del desarrollador descargarnos el paquete deb o el paquete rpm, dependiendo de nuestra distribución e instalarlo a partir de este paquete de instalación. La instalación es sencilla y no necesita de librerías privativas para funcionar correctamente como podéis apreciar.

Personalmente creo que es paradójico cuánto menos ya que no hace mucho que Windows 10 admitió las distribuciones Gnu/Linux y permitía instalarse desde su store y ahora es al revés, desde la store de Gnu/Linux ( en un futuro no muy lejano) podremos instalar Windows 95. Aunque yo esperaré a que salga Windows 98, una versión ya interesante para los escritorios Gnu/Linux aunque no tan bonita como KDE o Gnome.