Esta semana, Manjaro ha anunciado que pasarán a ser una compañía, entre otras cosas para poder ofrecer el mismo soporte que ofrecen otras empresas como Canonical o Red Hat. Ese ha sido el motivo por el que la imagen que encabeza este artículo me ha llevado a la confusión: en un principio, he pensado que iban a anunciar una versión de su sistema para tablets, pero no. Lo que han anunciado es Manjaro 18.1.0, de nombre en clave Juhraya.

Philip Müller dice que Juhraya ofrece numerosas mejoras que han incluido durante los últimos seis meses de trabajo, y se nota especialmente en las aplicaciones de oficina. En el pasado se aseguró que Manjaro sustituiría LibreOffice por FreeOffice como suite ofimática por defecto, pero Manjaro 18.1.0 nos permitirá elegir el FreeOffice (gratuito) de SoftMaker, el LibreOffice de The Document Foundation o no instalar ninguna de las dos.

Manjaro 18.1.0 nos permitirá elegir la suite de ofimática

Parece claro que uno de los primeros temas que abordará Manjaro al convertirse en compañía será su acuerdo o patrocinio con SoftMaker, puesto que en la entrada del blog del lanzamiento de Juhraya hacen mucho hincapié en las bondades de FreeOffice. Entre ellas, tenemos que es mucho más compatible con Microsoft Office y que su última versión incluye soporte para formatos de LibreOffice como el ODT. Tengan un acuerdo o no con SoftMaker, lo bueno es que nos permitirán elegir qué preferimos durante la instalación del sistema operativo.

Por otra parte, tenemos la (inexistente) pelea entre los paquetes de nueva generación: Flatpak y Snap. Distribuciones como Ubuntu solo incluyen soporte de fábrica con la opción de Canonical (Snap), teniendo que añadir la otra manualmente si deseamos instalar software en versión Flatpak. Manjaro 18.1.0 introducirá una nueva herramienta gráfica de gestión de paquetes, que en un principio se llamó “fpakman” y finalmente se llamará “bauh”. Con “bauh” podremos gestionar paquetes Flatpak y Snap.

Mejor integración de escritorio

Manjaro 18.1.0 estará disponible en los mismos escritorios que las versiones anteriores. Tanto la opción Xfce, como la KDE y la GNOME han mejorado significativamente en este lanzamiento, incluyendo funciones diseñadas para que el sistema y el escritorio trabajen en perfecta armonía. Para conseguirlo se han introducido componentes como el nuevo tema “Matcha” para la versión Xfce (4.14), el nuevo sistema de notificaciones de KDE (Plasma 5.16) y nuevos botones en la versión de GNOME (3.32).

Los interesados, podéis descargar la nueva versión de Manjaro desde aquí.