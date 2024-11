Tras mucho tiempo de desarrollo, ya se puede descargar la primera Release Candidate de GIMP 3.0. ¿Qué son las RC? Tal y como explican en su publicación, una Release Candidate es algo que podría estar preparado para ser la versión estable, pero prefieren que se pruebe un poco más para encontrar lo que aún no esté en su sitio y deban solucionar. Básicamente, es el software en un punto en el que los desarrolladores piensan que es estable, pero tan temprano y tan poco probado que se espera se descubran fallos.

¿Y cuándo llegaría la estable? Bueno, no hay fecha programada. Esta RC1 ha llegado tras 6 años de trabajo, y no quieren dar una fecha oficial, primero, porque no lo tienen claro, y segundo, porque cada vez que lo hacen nos lo tomamos demasiado en serio y luego decimos que no han cumplido con lo prometido. Al leer esto he sentido un pequeño tirón de orejas, ya que yo hace mucho que «les meto caña» y critico los retrasos — también el de VLC 4.0 — y la no inclusión de GTK4, pero vamos por buen camino y ya debería faltar poco.

Nuevo icono en GIMP 3.0

Sobre las novedades que trae GIMP 3.0, escribiremos un artículo más extenso cuando llegue la versión estable, pero sí se pueden mencionar algunas cosas. Por ejemplo, que usará GTK3. Este será un cambio importante, aunque hace tiempo que existe GTK4 y ya veremos si terminan usándolo. Dicen que se gana poco para el trabajo que requiere, y si yo tuviera que apostar, pondría mi dinero a que subirán directos a GTK5, aunque me la jugaría, porque se espera para 2029.

Otro de los puntos que a mí me llama la atención será la nueva API para complementos. En la versión actual y en pasadas, se podían crear complementos, pero de una manera más independiente. Que haya una especie de «tienda» en GIMP 3.0 facilitará las cosas, y es probable que complementos como Resyntesizer puedan funcionar sin depender de Python 2.

El icono también cambiará. El actual se creó en 2008, en tiempos donde lo que se llevaba eran iconos que parecían realistas y con brillos. Hace ya mucho tiempo desde que la tendencia pasó a mostrar las imágenes más planas y simplistas, y así será el nuevo Wilber — mascota de GIMP.

He de reconocer que al ver el nuevo icono he pensado que el cambio no sería muy grande, pero porque yo uso Plasma y el icono lo pone su tema por defecto, y ya estaba mejor que el oficial. El de GIMP 2.x es el de la derecha.

Pronto en versión estable…

… aunque puede que no tan pronto. No se sabe. De hecho, hace dos años que mi compañero Isaac dijo que llegaría pronto y aún lo ha hecho. Hay que estar preparados.

Los usuarios interesados en leer más sobre los cambios de GIMP 3.0-RC1 pueden ir a su página web.