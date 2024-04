El lanzamiento de la beta de Ubuntu 24.04 estaba programado para el 4 de abril, pero se retrasó por el problema con XZ. Pasado el apuro y ya con total seguridad, ya se puede descargar Noble Numbat en un punto más maduro, aunque hubo más problemas que tratar que los fallos de seguridad. Mi máquina virtual de la Daily Build se me fue al garete, y lo que pensaba que había sido culpa mía, en realidad parecía un problema de dependencias de la versión de desarrollo.

Lo que me pasó a mí fue lo siguiente: me salió el mensaje de que había una actualización parcial la apliqué, pero seguía viendo que había cosas por actualizar. Como las máquinas virtuales están para eso, quise probar a forzar la actualización… y nunca más volvió a iniciar. Descargué la última Daily Build, la instalé y no entraba al entorno gráfico de ninguna manera. En mi caso, la solución fue descargar la imagen más antigua de las que había disponible y actualizar desde la aplicación especialmente diseñada para ello. Pero todo esto ya está solucionado.

Más recientemente, el instalador no permitía configurar el teclado en un idioma diferente al inglés y no fue hasta el pasado lunes día 8 que arreglaron el problema con las dependencias rotas. Pero bueno, para esto son los desarrollos, ¿verdad?

Novedades que ya puedes probar en la beta de Ubuntu 24.04

La novedad más destacada de Ubuntu 24.04, o por lo menos de las que comparten todos los numbats, es que sube de Linux 6.5 a Linux 6.8. Por poner algunas novedades:

Se han introducido cambios en el subsistema de disco, E/S y sistemas de archivos para bloquear la escritura directa en dispositivos de bloque montados, así como nuevas llamadas al sistema para obtener información detallada sobre sistemas de archivos montados.

En XFS, se ha continuado con el trabajo de la capacidad de utilizar la utilidad fsck para verificar y corregir problemas identificados en línea, sin desmontar el sistema de archivos, mientras que en Ext4 ahora, se utiliza la llamada dioread_nolock para bloques más pequeños que una página de memoria, lo que mejora el rendimiento al eliminar bloqueos innecesarios.

En cuanto a los servicios de memoria y sistema, una de las características más destacad es la mejora del subsistema Zswap, ya que ahora se puede forzar la descarga de páginas de memoria poco utilizadas, liberando así RAM cuando sea necesario. Además, se ha introducido un nuevo modo que deshabilita la reescritura en la partición de intercambio si la escritura falla, evitando la descarga de páginas que ya están en el grupo Zswap.

Paquetes actualizados en Ubuntu 24.04

Como en cada nuevo lanzamiento, se ha aprovechado para actualizar paquetes a versiones más recientes, entre los que encontramos:

Python 3.12.

Firefox 124.0.1.

Thunderbird 115.9.0.

LibreOffice 24.2.2.

Nuevas versiones de Mesa, GCC, glibc y otras librerías.

GNOME 46

La otra novedad más destacada está en el escritorio, o debería decir «en los». Casi todas las ediciones subirán a un escritorio más actualizado, y no digo todas porque Kubuntu y Ubuntu Studio se mantendrán en Plasma 5.27 por la estabilidad. La edición principal subirá a GNOME 46, entre cuyas novedades encontramos:

Muchas mejoras en Archivos, también conocido como Nautilus. Por mencionar algunos, nueva nueva búsqueda global, información más clara sobre las acciones de copiar, mover, etc o mejor vista de rejilla.

Nueva opción dedicada al inicio de sesión remoto. Esto permite conectarse remotamente a un sistema GNOME que no esté en uso. Conectarse de esta forma significa que la pantalla del sistema puede configurarse desde el lado remoto, resultando en una mejor experiencia para el usuario remoto.

La aplicación de ajustes ha recibido una actualización completa, con opciones reorganizadas para que sea más sencillo navegar por ellas. Se ha creado un nuevo apartado Sistema que contiene preferencias para la región y el idioma, fecha y hora, usuarios, escritorio remoto, Secure Shell y Acerca de.

Mejoras de ajustes del panel táctil, con dos nuevos ajustes. El primero es para el clic secundario, y el segundo permite desactivar el panel táctil cuando se está escribiendo.

Varias mejoras de accesibilidad.

Más información.

Nuevo instalador de Ubuntu 24.04

Ubuntu 24.04 estrena nuevo instalador, o más concretamente interfaz de usuario. Como más vale una imagen que mil palabras, os dejo las capturas.

Como comentarios, en la captura número 2 vemos que hay un nuevo apartado de accesibilidad para configurar algunos parámetros; en la 5, la que nos da la posibilidad de actualizar el instalador antes de seguir, podría no aparecer en la versión final; en la sexta es en donde elegimos si probar el sistema o instalarlo. Creo que es muy tarde y que debería permitirnos elegir antes, pero es lo que hay. El diseño ha cambiado mucho sin que por ello haya dejado de ser intuitivo.

Hablando de instaladores, Kubuntu empezará a usar Calamares, uniéndose así a Lubuntu. De hecho, usó el instalador de la versión de Ubuntu con escritorio LXQt durante mucho tiempo.

Icono de Ubuntu en el lanzador de apps

Es un detalle que algunos agradecerán. Es pequeño, pero matón: en el cajón de aplicaciones, ahora no muestra los nueve cuadros en rejilla; ahora vemos el logotipo de Ubuntu.

En cuanto a iconos, el del Centro de Aplicaciones también se ha actualizado.

Adiós, Cheese. Hola, Cámara.

Ubuntu 24.04 se despide de Cheese y ahora usa la aplicación Cámara por defecto. Es la app oficial de GNOME, y ha decidido dar un paso adelante como antes hicieron otras como Editor de textos de GNOME.

Thunderbird como snap

Canonical sigue con su paso firme hacia un mundo en el que los snaps tienen más protagonismo, y su último movimiento en esta dirección ha sido añadir la versión snap de Thunderbird.

Poco podemos decir de esta novedad que no se haya dicho antes de Firefox. Sólo que es posible que Mozilla suba su propia versión a su repositorio en el futuro. Aún no han dicho nada, pero no extrañaría.

Nuevo asistente

Al iniciar el sistema operativo, Noble Numbat incluye un nuevo asistente desde el que, entre otras cosas, nos invita a activar Ubuntu Pro y a participar en los informes sobre bugs del sistema.

Ubuntu 24.04 Beta ya disponible, versión estable el día 25

Ubuntu 24.04 Beta ya está disponible desde el terminal, y mañana 12 de abril se podrán descargar las imágenes desde este enlace o desde el cdimage de Ubuntu. El motivo del nuevo retraso de las imágenes es que están realizando cambios de última hora. Paciencia.

Teniendo en cuenta que el número de sabores oficiales ya asciende a 11, lo mejor que puedo hacer es recomendar que se vaya al último enlace si se quiere descargar cualquier sabor oficial. Las betas están en nombre-del-sistema-operativo/releases. En ese mismo servidor encontramos sabores descontinuados, como Ubuntu GNOME o Mythbuntu.

El próximo 25 de abril llegará la versión estable y publicaremos varios artículos contando todas las novedades que llegarán junto a los sabores oficiales.