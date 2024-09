Ya estamos todos. En la madrugada española, Valve ha publicado un tweet desde la cuenta @OnDeck en el que da la noticia: todos los drivers de Windows para la Steam Deck OLED ya están disponibles. El último en llegar ha sido el tercero del audio, el que hace que los altavoces de la Deck saquen sonido. Hasta ahora sólo podíamos oír algo si era por medio del Bluetooth, por la entrada de auriculares o por HDMI.

¿Es el momento de instalar Windows o crear una unidad con el sistema de Microsoft? Es el momento de hacer pruebas, eso como mucho. Aún falta una pieza para completar el puzzle. O por lo menos para el que quiera mantenerse alejado de versiones de SteamOS no estables. Aunque ya estén disponibles todos los drivers, las conexiones Bluetooth no funcionarán. Para que lo hagan es necesario tener la BIOS de SteamOS 3.6.9, actualmente en el canal beta.

Hi all, we've just uploaded the third audio driver for Windows on Steam Deck OLED – this one enables the speakers, so audio should all be up and running. You can find drivers and instructions at the link below:https://t.co/zjU2UbJhz8 pic.twitter.com/kVDTO4w7ON

