Sin que nadie entienda demasiado bien por qué se toma la molestia, el proyecto Apache OpenOffice se complace en anunciar el lanzamiento de Apache OpenOffice 4.1.12. Según se informó, esta versión está dedicada a Jörg Schmidt, al que definieron como un valioso colaborador que falleció repentinamente el año pasado.

En este caso se trata de una versión de mantenimiento y, según las notas de lanzamiento incorpora mejoras.

Ya disponible Apache OpenOffice 4.1.12

Voy a dejar mi opinión de lado hasta el final y reproducir las notas de lanzamiento para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Como siempre, tienen el formulario de comentarios para decir lo que quieran.

Wakefield, DE – 04 de mayo de 2022 – Apache OpenOffice, una suite de productividad de documentos de oficina líder y de código abierto líder, anunció hoy Apache OpenOffice 4.1.12, como siempre disponible en 41 idiomas para Windows, macOS y Linux.

Veamos las notas de lanzamiento:

Observaciones generales

Apache OpenOffice 4.1.12 es una versión de mantenimiento que incorpora otras correcciones de errores y pequeñas mejoras. Se recomienda a todos los usuarios de Apache OpenOffice 4.1.11 o anteriores que se actualicen.

Mejoras y correcciones

Zoom en la vista previa de la página: los valores negativos se trataban como factor máximo.

El cuadro de selección de archivos se veía demasiado pequeño en el navegador.

Corrección en las traducciones.

Mejoras en la barra lateral.

Solución de errores

Búsqueda en cadenas con formato de fecha.

El renderizado de la profundidad de extrusión de las formas personalizadas era erróneo.

Soporte de idiomas

No hay nuevas traducciones ni actualizaciones de las que existen.

No hay nuevos diccionarios.

Se actualizó el diccionario para el inglés de Gran Bretaña.

Sistemas operativos para los que pueden descargarse binarios

Windows.

macOS

Linux 32 bits.

Linux 64 bits.

Problemas conocidos

Para usuarios de macOS:

La utilidad Gatekeeper de macOS podría identificar a Apache OpenOffice como software malicioso. Esto puede solucionarse de dos formas:

Para macOS hasta la versión 10.11 «El Capitán»: Hay un procedimiento establecido en el siguiente enlace para permitir que se ejecuten las aplicaciones no instaladas desde la tienda de aplicaciones.

Para macOS 10.12 «Sierra» y superior: En el Finder, hacer Control-clic o clic con el botón derecho en el icono de la app. Seleccionar Abrir en la parte superior del menú contextual que aparece. Hacer clic en Abrir en el cuadro de diálogo. Si se le pide, introducir un nombre y una contraseña de administrador. Esto es necesario sólo la primera vez que inicie Apache OpenOffice.

Debido a un error conocido en Oracle Java, las instalaciones de Apache OpenOffice en macOS que no tengan instalada la versión heredada de Apple Java 6 no podrán reconocer Oracle Java 7, 8 y quizás 9.

Para usuarios de Windows

Apache OpenOffice es compatible con Java 8 (32 bits), que es la configuración recomendada; pero (sobre todo en Windows de 64 bits) es posible que se reciban advertencias sobre que la versión de Java es defectuosa. En ese caso, habrá que descargar e instalar el Redistribuible de Microsoft Visual C++ para Visual Studio 2015, 2017 y 2019.

NOTA: DEBE tener un entorno de ejecución de Java (JRE) de 32 bits incluso en una máquina de 64 bits.

Mi opinión

Que algo se pueda hacer no implica que debe hacerse. A esta altura, tanto LibreOffice como las opciones privativas o Google Docs y la versión online de Microsoft Office, superan hace rato las prestaciones de Apache OpenOffice. Nadie sabe demasiado bien lo que pasó al interior del proyecto cuando Oracle compró Sun, pero debe haber sido lo suficientemente grave porque, el encono parece ser el único sustento de un proyecto que atrasa por lo menos diez años.

No me opongo (Al contario, me encantaría) una suite ofimática de código abierto que le compitiera de igual a igual a LibreOffice. Pero, que fuera algo al estilo de Brave contra Firefox. Es decir, desde una base de código y una perspectiva diferente.

Lamentablemente, los recursos dedicados a los proyectos de código abierto comunitario tienen un límite y, estoy seguro que enfocándose en otra cosa. los participantes en OpenOffice podrían hacer aportes valiosos.