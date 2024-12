Valve estuvo mucho tiempo intentando crear algo para engancharnos a Steam. Lo consiguió ya en 2022 con una consola que presentó meses antes y que resultó ser un PC en miniatura, pero el trabajo ya llevaba tiempo realizándose. Habían lanzado una Steam Machine que no llegó a mucho, un SteamOS que no pareció pasar de anécdota y un controlador que sí gustó a algunos. Pero todo aquello sólo parecen los borradores de lo que es actualmente la Steam Deck. Ahora bien, hay muchos rumores que nos hacen pensar que podrían estar preparando algo más.

Aunque para evitar el bombardeo sobre los videojuegos en un blog sobre Linux no nos hicimos eco, recientemente se han filtrado el Steam Controller 2 y otro controlador, en dos piezas, que se usaría en un principio con gafas VR. El Steam Controller 2 es como la Steam Deck sin pantalla, con la cruceta, botones ABXY, sticks analógicos, y luego ya los botones de opciones y los STEAM y los tres puntos un poco desplazados, además de los gatillos. Un detalle que no pasa de curiosidad. Lo importante es que se filtraron estos controladores poco tiempo antes de los logotipos para hardware de terceros.

¿Cómo sería la Steam Machine?

Tal y como comentan en GamingOnLinux, ¿qué sentido tendría lanzar una nueva versión del Steam Controller si fuera para la Steam Deck? Poco. El hardware ya monta su propio mando, y si lo conectamos a un monitor, opciones no faltan y podemos usar los de cualquier consola tipo Xbox o PlayStation. Tiene más sentido si pensamos que, aunque también se pueda adquirir como accesorio, el Steam Controller 2 sería el mando que incluiría esa hipotética futura Steam Machine.

Por si esto fuera poco, se ha descubierto un cambio en el kernel de Linux utilizado por Steam Deck / SteamOS, que menciona, a su vez, un cambio para HDMI CEC para Fremont, con código que hace referencia a AMD Lilac. Lilac en Geekbench es una mezcla de diferentes chips AMD como el Ryzen 8540U y Ryzen 7735HS. Todo esto es información sobre hardware que no tiene nada que ver con la Deck.

Sobre cómo sería, bueno, primero se tendría que confirmar su lanzamiento. Y si sale a la venta, sólo tenemos que fijarnos en la Steam Deck para imaginar una Steam Machine que sería una torre gaming a casi precio de coste, con SteamOS instalado por defecto y con todo diseñado para engancharnos y que terminemos comprando algo en Steam. Aunque…

Steam Deck + Dock con tarjeta gráfica

Como la Steam Machine ahora mismo es sólo un rumor y no hay nada de información sobre cómo sería, no se puede hacer mucho más que especular. Hay un YouTuber, Rafa de HandleDeck y Mundo D, que hace tiempo habló de algo interesante. El creador de contenidos imaginaba un futuro en el que Valve apostaría por una Steam Deck más potente, lo contrario no tendría sentido si tenemos en cuenta que hablamos de algo que está por venir, pero que esa Steam Machine se conseguiría conectando la Deck a un Dock compatible con tarjeta gráfica.

Es decir, lo que Rafa imaginó era una Steam Deck puesta al día que se convertiría en una torre más potente aprovechando una tarjeta gráfica que estaría montada en el Dock oficial. ¿Tiene sentido esto? Sentido no sé, pero sí resulta interesante. Y más aún si tenemos en cuenta que Microsoft también está pensando en lanzar una portátil, Sony tiene planes de sacar una especie de PSP con potencia de PS5 y que el futuro parece querer darle más protagonismo a los handheld PC.

Termine siendo una Steam Deck con posibilidad de hormonarse o una torre, parece claro que Valve está interesada en darle continuidad a un proyecto que les está aportando muchos beneficios.

Dentro de poco menos de 12 menos se cumplirán 10 años desde el lanzamiento de la primera Steam Machine, y sería buen momento para presentar una nueva opción más madura aprovechando lo aprendido en los últimos años.

ACTUALIZADO: Justo cuando hemos publicado este artículo, se ha confirmado vía Reddit que Valve trabaja en una «Steam Box» (nombre en clave: Fremont) con HDMI de tamaño completo, junto con el nuevo mando Steam Controller (Ibex), y Steam Link para streaming a Deck y Deckard, probablemente en el décimo aniversario del anuncio de Steam Machine el año que viene.