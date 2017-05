¿Y si Telefónica usara Linux? ¿ Qué hubiera pasado?

Durante las últimas horas el nombre de WannaCry ha sido comentado en muchos medios y lugares. El motivo: ser el ransomware que ha obligado a apagar sus equipos a Telefónica y otras empresas importantes de Europa. El pasado viernes se conoció la propagación y colapso de los ordenadores de Telefónica por el funcionamiento del ransomware WannaCry. Puesto que Telefónica es una empresa especializada en telecomunicaciones, en cuestión de horas, el malware se propagó por las principales empresas de Europa, entre ellas bancos, hospitales y los usuarios domésticos de Telefónica.

Hasta tal punto llegó la crisis, que la propia Telefónica envió un email a todos pidiendo que por favor apagasen sus ordenadores y desconectarán la red wifi de sus dispositivos. Una auténtica crisis informática que muchos han señalado como la mayor del año. Pero ¿qué hubiera pasado si Telefónica usara ordenadores con Gnu/Linux? ¿hubiera ocurrido lo mismo?

El número de memes y bromas que han salido en torno al uso de Windows y de WannaCry han sido tan populares como la noticia y el problema en sí. Sin embargo, el cambiar de sistema operativo no hubiera cambiado la cosa. WannaCry es un ransomware que según se ejecuta encripta todo el disco duro y muestra un pantallazo en donde te informa que si quieres los datos tienes que pagar por ello.

Este ransomware funciona en equipos con Windows, es decir, que todos los equipos infectados tienen como sistema operativo Windows. Pero el mayor problema de WannaCry, tal y como lo veo yo, no es ya su funcionamiento sino su propagación. Una propagación que no hubiera sido evitado si Telefónica utilizara otro sistema operativo.

WannaCry es un ramsonware que funciona en Windows pero que también hubiera sido parado en seco si los usuarios hubieran actualizado sus ordenadores. Recientemente Microsoft lanzó un parche de seguridad que evitaba que WannaCry funcionase. Al parecer no todo el mundo actualiza sus ordenadores.

En fin, el haber utilizado Gnu/Linux no hubiera evitado que Telefónica propagase WannaCry y se enfrentaría igualmente a problemas. Ahora bien, una cosa si que es cierta, sus ordenadores seguirían funcionando. Actualmente Telefónica tiene los ordenadores caídos y muchos trabajadores no pueden trabajar. Esto es algo que seguirá pasando esta semana en muchas empresas pues según la EuroPol, los ataques de WannaCry seguirán estando presentes. El utilizar otro sistema operativo como Mac OS tampoco hubiera cambiado mucho la cosa, WannaCry utiliza un script en javascript, una tecnología que está presente en todos los sistemas operativos, incluido Androd, Gnu/Linux e iOS.

Entonces ¿cómo puedo salvar mi equipo de WannaCry?

Si tienes Windows, lo más recomendable es actualizar el sistema operativo con todos los paquetes de seguridad que están disponibles para nuestra versión; el segundo paso sería utilizar un sistema de copias de seguridad y hacer una copia de seguridad de nuestros datos antes de que sea tarde y por último actualizar nuestro antivirus y sistemas de seguridad. Si queremos hacer una copia de seguridad del disco duro, Clonezilla es una gran herramienta gratuita y Open Source que nos ayudará con esto.

En el caso de Gnu/Linux, lo recomendable es actualizar el sistema operativo con los últimos paquetes y actualizaciones, pues normalmente todas las distribuciones suben rápidamente parches y paquetes de seguridad para solventar estos problemas.

Cómo actualizar nuestro sistema Gnu/Linux

Una buena opción es crear un script para que el sistema operativo se actualice y colocar este script en el inicio de sesión para que cada vez que se encienda el ordenador se actualice con las últimas versiones. Para hacer esto, abrimos gedit y escribimos lo siguiente:

#!/bin/bash sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

Lo guardamos con el nombre de “actualizacion.sh” y luego lo colocamos en Aplicaciones de Inicio de Sesión. Así, al iniciar nuestra sesión se nos pedirá la contraseña de root para actualizar el sistema operativo. Y con ello se actualizará el sistema operativo.

Si bien hemos dicho que Gnu/Linux no es compatible con WannaCry ¿por qué hacer todo esto? Sencillamente porque WannaCry tiene versiones para todos los sistemas operativos. Windows es un sistema operativo que está en muchos ordenadores domésticos y en redes de empresas importantes. Pero el segundo sistema más utilizado en servidores es Gnu/Linux. Un sistema que está en muchos servidores de muchas empresas e instituciones; el Internet de las Cosas también se está creando con sistemas Gnu/Linux y los móviles utilizan el kernel de Linux. Es decir, que la versión de WannaCry para Linux será lo próximo que veamos. Por ello es importante actualizar nuestro sistema operativo.

Opinión personal sobre el asunto de Telefónica

Cualquier polémica informática rápidamente es llevada al enfrentamiento de sistemas operativos. Es algo que no podemos evitar. Y en muchos casos, cuando se trata de seguridad sobretodo, Gnu/Linux es siempre el ganador. Su funcionamiento es bastante restrictivo, incluso para el propio dueño. Lo que hace que ante ataques como WannaCry, Gnu/Linux no se vea tan afectado que en otros sistemas operativos.

Telefónica seguramente que no hubiera tenido los mismos problemas con Gnu/Linux que con Windows, tampoco los habría tenido si sus sistemas operativos estuvieran actualizados. Pero en cualquier caso, Linux, Windows o Mac, WannaCry no ha sido evitado y seguirá existiendo en la Red, una amenaza que estará presente para quienes no actualicen sus equipos o se olviden de hacer una instalación actualizada.

Así que lo que saco de todo esto, lo que se debería de sacar de todo esto, es que nuestro sistema operativo siempre lo tenemos que tener actualizado ya que siguen existiendo y existirán males que fastidiarán nuestros datos y nuestros equipos. Ahora bien ¿habrá aprendido la lección Telefónica?

Imagen – Mykel