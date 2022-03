No es la primera vez ni será la última que comente aquello que pasó cuando Canonical empezó a usar su exigente Unity. Pues nada, que a millones de usuarios nos dio por buscar alternativas. Una de las que probé me la recomendó un e-amigo de un grupo de Telegram (perdón por no recordar el nombre, pero soy malísimo en eso), hablándome de su buen diseño, que se parecía mucho a lo que ofrece Apple, y un buen rendimiento. Era elementary OS, y, como en todas partes, había luces y sombras.

Al final, no conseguí hacerme a elementary OS. Algunas cosas sencillas en MATE, como crear lanzadores o tener total libertad para moverme por el escritorio, no lo eran tanto en ese bonito sistema operativo «elemental» o «primario». Pero lo cierto es que tienen su base de usuarios, y las cosas pintan bien a nivel de sistema operativo. De hecho, otros proyectos han adoptado su idea para resolver algunas cosas sobre los temas claros y oscuros. Hace poco nos hablaron por primera vez de elementary OS 7.0, pero ¿verá la luz?

Uno de los fundadores de elementary OS acepta un trabajo fuera del proyecto

Yo, que he vivido en mis carnes la dificultad de sacar proyectos adelante, sobre todo cuando se trabaja con socios (y más si son familia), puedo entender perfectamente este tipo de conflictos. Danielle Foré publicaba en Twitter qué estaba pasando (aquí), sin pensar que las redes sociales no son el mejor sitio para realizar algunos movimientos, por lo que pueda pasar.

Danielle explica que hace un par de años recibieron bastante dinero, pero que la pandemia les ha terminado golpeando y aún no se han recuperado. En donde más dinero se invierte es en los salarios, por lo que los recortaron un 5%, no sin antes llegar a un acuerdo con los trabajadores. Danielle opinaba que los primeros en rebajarse el sueldo ante las dificultades tienen que ser los dueños (algo en lo que un ex-socio y yo coincidíamos), pero algo pasó el fin de semana anterior.

Acuerdos que cambian tras recibir asesoramiento

Cassidy Blaede llamó a Danielle diciéndole que había aceptado un trabajo en otra compañía a tiempo completo, algo que no se esperaba Danielle, ya que no tenía ninguna noticia de que Blaede estuviera negociando nada con nadie. Pero bueno, no le pareció mal, ya que es normal que todos miremos por nuestros bolsillos. Danielle le dijo que bien, que se le pagaría por sus aportaciones y sus acciones, que no habría resentimientos, y que seguirían con su amistad.

Poco después, Blaede envió un email a Danielle diciendo que no quería dejar sus acciones, más concretamente que quería poder seguir teniendo control y tomar decisiones. Esto es lo que no le pareció bien a Danielle, ya que piensa que el que tome las decisiones tiene que ser alguien que esté trabajando en elementary OS, no alguien de fuera. La postura inflexible de Blaede hizo que fuera imposible mantener una relación empresarial, ni tampoco de amistad con su aún socio.

Danielle plantea la disolución

Danielle planteó la disolución de la compañía. Uno de los dos se la quedaba y el otro se quedaría con la mitad del dinero, que en la actualidad tendría un valor de 26.000$ (52.000$ el total). En un principio, parecía que Danielle se quedaría con elementary OS y Cassidy recibiría los 26.000$, pero aquí tenía algo que decir la «picapleitos» de Blaede.

La abogada de Blaede envió personalmente un correo a Foré diciendo que querían 30.000$ ahora, 70.000$ en los próximos 10 años y mantener el 5% de la compañía. Danielle dijo que eso no era lo que habían acordado, pero la abogada insiste en que no hubo acuerdo formal, y que Cassidy quería asegurarse de que, si en un futuro las cosas cambiaran, no haber «matado a la gallina de los huevos de oro» demasiado pronto.

En el hilo, y no se puede confirmar ni desmentir que sea parte de una estrategia, Danielle dice que se iría alegremente y sin pedir nada más si le dan los 26.000$ del acuerdo original. Además, dice que hay deudas, por lo que, además de que le parece justo, también es una opción conservadora con la que se arriesga poco.

elementary OS podría hacer que Danielle dejara Linux

Todo esto ha dejado a Danielle sin fuerzas, y se plantea dejar Linux o unirse a otra comunidad. El futuro de elementary OS es incierto, pero sí parece haber varias cosas claras: primero, que están perdiendo dinero; segundo, que por lo primero hay problemas internos; tercero: que, por lo primero y lo segundo, la amistad entre Danielle y Cassidy se ha ido al garete, aunque la experiencia o casos conocidos me dice que lo del refrán «mientras hay vida, hay esperanza» es cierto.

¿Qué pasará de ahora en adelante? ¿Y si desapareciera elementary OS?