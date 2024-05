Es uno de los paquetes que instalo en todas mis distribuciones Linux. No es un programa que te vaya a sacar de un apuro, a no ser que lo que urja sea ver cierta información con el logotipo de tu distribución en ASCII, pero mola. Y es lo que usamos muchos para mostrar qué distribución estamos usando en capturas de pantalla, o para demostrar que podemos tener una dentro de otra con software como Distrobox. De ahora en adelante habrá que plantearse más su uso, ya que Neofetch ha pasado a mejor vida.

El repositorio de Neofetch está ahora marcado como de sólo lectura. Su desarrollador ha decidido abandonar el proyecto, lo que significa que ya no recibirá más actualizaciones. Quizá, el principal problema de este abandono lo tengan los usuarios de distribuciones como Ubuntu, ya que el logotipo que muestra Neofetch es el anterior, el que tenía el círculo de amigos anterior a 2022.

Neofetch se nos abandona

La herramienta sigue funcionando, y disponible en la mayoría de distribuciones Linux – de hecho, todas las que me vienen a la cabeza -, y así será hasta que la eliminen. Mucho tienen que cambiar las cosas para que no pueda hacer su trabajo. Así que, como ya hemos mencionado y si nadie sigue con su desarrollo, el único problema que notaremos será en distribuciones que cambien el logotipo, pues no se van a actualizar éstos ni nada más.

Como alternativas, HyFetch es un fork que sigue en desarrollo activo que por defecto muestra los colores con la bandera LGTBI+, pero puede mostrar colores de la distro escribiendo neowofetch . Otra opción es screenfetch, muy parecida a las herramientas anteriores, que ha introducido cambios en su repositorio hace pocos días pero cuya última versión es de 2019.

Se elija lo que se elija, Neofetch, de momento, ha muerto.