En los últimos meses ha habido mucho ruido alrededor de uno de los editores de ondas de código abierto más populares. Hace menos de tres meses, MUSE Group adquirió Audacity en lo que fue el primer episodio de un culebrón que aún está rodándose. Aquí escribimos varios artículos al respecto, como uno que explica qué datos recogerá a partir de ahora, uno con alternativas y otro sobre dos forks que no recogen telemetría, pero la vida sigue y ayer empezó a estar disponible Audacity 3.0.3.

No es una actualización de las más importantes de la historia del software e, iluso de mí, se me había pasado por la cabeza que iba a leer algo relacionado a una disculpa y que no iban a recoger ningún dato sobre nosotros. Nada de eso. Lo bueno para los usuarios de Linux es que, para los que no quieran instalar nada, Audacity 3.0.3 está ahora también disponible como AppImage.

Novedades de Audacity 3.0.3

La versión de Windows de Audacity es ahora de 64 bits (Nota: los plug-ins de 32 bits no funcionarán en Audacity de 64 bits).

Se han mejorado los colores del espectrograma por defecto.

Ahora se ofrece un binario oficial para Linux en forma de AppImage (disponible aquí).

Comprobación de actualización: Audacity ahora puede comprobar si hay una versión más nueva disponible.

Informe de errores: permite a los usuarios enviar los detalles de un error grave.

Se han corregido varios errores

En lo personal, decir que la versión Flatpak me ha fallado en Manjaro y he tenido que reinstalarla. Por todo lo demás, Audacity no necesita presentación, y sólo las pocas novedades anteriores, que hay versión en AppImage y el cambio de dueño nos tiene que hacer decidir si queremos seguir usándolo o no. Por mi parte, esperaré para ver cómo va el soporte en alguno de los forks.