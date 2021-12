XWayland: novedades para mejorar el soporte VR en Linux

Como sabes, Wayland es un protocolo de servidor gráfico y biblioteca para GNU/Linux que pretende modernizar y traer más eficiencia que con X. Este nuevo elemento ha sido adoptado por las principales distros, como Fedora, Ubuntu, RHEL, Debian, Slackware, Manjaro, etc. Por otra parte, XWayland es un servidor X corriendo como cliente de Wayland. Pues bien, ahora XWayland viene con DRM (Direct Rendering Manager), concretamente drm-lease-v1, una gran noticia que podría mejorar el soporte para la realidad virtual en el escritorio Linux.

Un anuncio de los desarrolladores apuntaron hacia estos avances que van en consonancia con todo lo que se está moviendo, ya que la realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, serán cada vez más importantes. No solo para el mundo del ocio y los videojuegos, también para otros muchos sectores, como la educación, medicina, etc., y es vital que GNU/Linux no se quede atrás respecto a otros sistemas operativos.

Gracias a la conexión que se ha hecho entre XWayland y DRM, ahora los videojuegos de realidad virtual que no son compatibles con Wayland directamente, y que deben ejecutarse a través de X11/XWayland, funcionarían correctamente. Este soporte debería aterrizar como parte de la versión 22 de XWayland, aunque eso ya sería de cara al próximo año… Aún hay que esperar un poco, pero resulta una noticia interesante para el mundo gaming.

XR: ¿una prioridad?

Como bien sabes, no solo está este proyecto. También hay otras muchas comunidades y desarrolladores trabajando para impulsar la XR o realidad extendida en Linux. Desde proyectos como la API OpenXR de The Khronos Group, pasando por los esfuerzos de Collabora y Valve, hasta otras piezas que se están desarrollando para encajar todo y completar el ecosistema necesario para aprovechar todas las bondades de esta tecnología.

Más información sobre Wayland y XWayland – Web oficial del proyecto

Saber más sobre los proyectos de RV en Linux aquí.