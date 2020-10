Seguramente conoces programas como Notability, OneNote, etc., pero tal vez no conoces el proyecto Xournalpp. Una app con la que poder tomar notas a mano para transcribir tus apuntes a formato digital de una forma muy sencilla. Algo especialmente práctico para tomar apuntes en las clases, o para redactar cualquier texto si no se te da bien la mecanografía.

Xournalpp (o Xournal++) es de código abierto, libre y gratuito. Está escrito en C++, tomando como base Xournal (código C). De hecho, su nombre proviene al fusionar las palabras Xournal como C Plus Plus. Independientemente de su etimología, es un gran programa que te puede resultar muy práctico, y que podrás instalar en tu distro GNU/Linux favorita, ya que es multiplataforma.

Con la llegada de la pandemia se ha cambiado la forma en la que se hacían las cosas antes. Especialmente ha cambiado en la forma en la que nos relacionamos, en el fomento del teletrabajo, o en la educación a distancia. Por eso, Xournalpp podría ser una buena utilidad para estos tiempos que corren. Por ejemplo:

Podría ayudarte a prescindir de documentos en papel escribiendo sobre una tableta digital para pasar el texto a un documento digital, ahorrando papel y respetando el medio ambiente.

Podrías tomar apuntes de una forma cómoda sin usar el teclado, totalmente a mano para luego poderlo editar en cualquier programa de edición y tener todos tus documentos de estudio ordenados, compartirlos, etc.

Incluso puedes usarlo para tomar notas en tu trabajo y pasarlas en formato digital para evitar pasar notas en papel y respetar las distancias de seguridad.

Lo cierto es que las utilidades que se te pueden ocurrir son de lo más variado. ¡Tú decides para qué! Y Xournalpp te aporta la tecnología para el cómo…

Por supuesto, necesitarás de un hardware adicional, como son las tabletas, pero las hay extremadamente baratas. Así que no supondrá demasiada inversión. Por ejemplo, existen algunas Wacom por unos 40€.

Más información – Visita la página de GitHub de Xournalpp.