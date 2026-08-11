Xodus: el proyecto que quiere llevar Game Pass a Linux

El acceso a Xbox Game Pass en Linux siempre ha sido un quebradero de cabeza para los usuarios que no quieren depender de Windows. Ahora, un proyecto de código abierto llamado Xodus está intentando cambiar eso, y ya ha logrado avances significativos. Impulsado por desarrolladores vinculados a Heroic Games Launcher, Xodus busca replicar la capa de Xbox PC mediante ingeniería inversa, permitiendo que los juegos del servicio de suscripción funcionen de forma nativa en este sistema operativo.

La iniciativa no cuenta con el respaldo de Microsoft, pero ha conseguido superar algunos de los obstáculos técnicos más complejos. Según los responsables, ya es posible iniciar sesión en los servicios de Xbox, descargar paquetes de juegos y obtener licencias válidas. El siguiente paso, y el más difícil, es lograr que los títulos se ejecuten realmente en local, algo que requiere emular el Xbox Gaming Runtime a través de WINE.

Qué ha conseguido Xodus hasta ahora

El equipo de Xodus ha desarrollado una combinación de herramientas propias que permiten esquivar el bloqueo que impedía abrir estos juegos en Linux. Entre ellas destacan una implementación abierta de la librería xgameruntime.dll, que verifica licencias en segundo plano, y forks personalizados de WINE y Proton adaptados a este flujo de autenticación. También han creado xal-rs, una librería de autenticación de Xbox escrita en Rust, y librerías proxy que interceptan las llamadas a la API para enviar tokens válidos de Xbox Live.

Gracias a esta combinación, el proyecto ya es capaz de iniciar sesión en los servicios de Xbox, descargar paquetes de juegos y obtener licencias válidas. Los desarrolladores señalan que, al tener resueltos la autenticación y la verificación de licencias, los obstáculos que quedan son menores que los ya superados. El trabajo actual se concentra en emular el Xbox Gaming Runtime a través de WINE, un paso necesario para que los juegos se lancen y se jueguen realmente en local.

Los retos técnicos pendientes

El principal desafío ahora es conseguir que los juegos modernos basados en GDK, con sus paquetes MSIXVC cifrados, funcionen correctamente. Proton, por sí solo, no puede hacer nada con estos títulos, por lo que Xodus necesita recrear casi todo el sistema interno que hace funcionar a los juegos de Xbox. El equipo ya tiene su propia versión modificada de WINE con arreglos especiales, enfocándose sobre todo en los juegos más nuevos y modernos en lugar de los antiguos.

Además, el proyecto no tiene fecha de disponibilidad pública ni compatibilidad confirmada con todo el catálogo. Tampoco se sabe si Microsoft intentará bloquearlo mediante actualizaciones de su sistema anti-piratería, algo habitual cuando terceros tocan su DRM. A pesar de ello, los desarrolladores confían en que, si tienen éxito, los juegos de PC de Xbox ya no estarán limitados a Windows.

El futuro de los juegos clásicos

Otro aspecto interesante es la posible compatibilidad con títulos clásicos. Microsoft ha llevado varios juegos de la Xbox original a PC mediante un nuevo sistema de compatibilidad, y una hoja de ruta filtrada sugiere que lanzarán más a finales de este año y empezarán con los de Xbox 360 en 2027. Si estos juegos se reparten usando la misma plataforma de Xbox para PC, es probable que también se conviertan en una meta para Xodus, aunque los creadores no han prometido soporte para ellos.

Hay un precedente que respalda este esfuerzo: BedrockOnLinux 2.0 usa técnicas de ingeniería inversa similares para permitir que Minecraft Bedrock hable con Xbox Live en tiempo real desde SteamOS. Esto demuestra que es posible sortear las restricciones de Microsoft con suficiente dedicación.

Mientras tanto, el interés por jugar en Linux sigue creciendo, y proyectos como Xodus representan una esperanza para los usuarios que quieren liberarse de Windows. La comunidad puede contribuir uniéndose al proyecto, ya que, como dicen sus impulsores, «si tienen éxito, los juegos de PC de Xbox ya no estarán limitados a Windows».

El proyecto Xodus está avanzando paso a paso hacia su objetivo de llevar Game Pass a Linux, superando obstáculos técnicos que parecían insalvables. Aunque aún queda trabajo por hacer, los logros ya conseguidos demuestran que la ingeniería inversa puede abrir puertas que Microsoft no tiene intención de abrir.