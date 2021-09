Xiaomi se une a la OIN, la iniciativa de protección de patentes de Linux

Hace pocos dias la Open Invention Network (OIN), dio a conocer la noticia de que Xiaomi, uno de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes, dispositivos inteligentes y plataformas de IoT, se ha convertido en miembro de OIN.

Al unirse a la OIN, la empresa ha demostrado su compromiso con la co-innovación y la gestión de patentes no invasiva, ya que como tal Linux y las tecnologías de código abierto son una parte clave de los productos Xiaomi y la compañía tiene la intención de continuar el desarrollo y la integración de software de código abierto en sus productos, así como participar en el desarrollo de Linux y varios proyectos de código abierto.

Xiaomi es una de las empresas de teléfonos inteligentes líderes en el mundo. La compañía también ha establecido la plataforma AIoT (AI + IoT) para consumidores líder en el mundo, con 351,1 millones de dispositivos inteligentes conectados a su plataforma al 31 de marzo de 2021, sin incluir teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Los productos Xiaomi están presentes en más de 100 países y regiones de todo el mundo.

Los miembros de OIN están comprometidos a no presentar reclamos de patentes y son libres de autorizar el uso de tecnologías patentadas en proyectos relacionados con el ecosistema Linux. Los miembros de OIN incluyen más de 3500 empresas, comunidades y organizaciones que han firmado acuerdos de licencia para compartir patentes.

Entre los principales participantes de OIN, proporcionando la formación de un grupo de patentes que protege Linux, empresas como Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony y Microsoft.

Los teléfonos inteligentes, los dispositivos inteligentes y la tecnología de IoT están impulsando capacidades sin precedentes para mejorar las relaciones personales, ampliar las opciones de entretenimiento, hacer que los hogares sean más inteligentes e impulsar la eficiencia empresarial. Gracias a sus ricas capacidades de investigación y desarrollo técnico, Xiaomi ha creado una gama significativa de productos y servicios, así como una cartera sofisticada de propiedad intelectual ”, dijo Keith Bergelt, CEO de Open Invention Network. “Apreciamos que Xiaomi se una a OIN y demuestre su compromiso con la innovación colaborativa y la no agresión de patentes en código abierto”. “Xiaomi se dedica a brindar productos transparentes y confiables a los usuarios, para que la tecnología de calidad sea accesible para todos”, dijo el Sr. Cui, Vicepresidente del Grupo Xiaomi. “Linux y la tecnología de código abierto son una parte fundamental de los productos Xiaomi. Continuaremos desarrollando e integrando OSS en nuestros productos. Al unirnos a OIN, estamos demostrando nuestro compromiso incesante con la creatividad y el código abierto. Estamos orgullosos de apoyar Linux y el desarrollo de otros proyectos de código abierto de una manera libre de preocupaciones por patentes «.

Las empresas firmantes obtienen acceso a las patentes en poder de la OIN a cambio de la obligación de no demandar por el uso de tecnologías utilizadas en el ecosistema Linux. Entre otras cosas, como parte de su incorporación al OIN, Microsoft transfirió a los participantes del OIN el derecho a usar más de 60 mil de sus patentes, comprometiéndose a no usarlas contra Linux y software de código abierto.

El acuerdo entre los miembros de OIN se aplica solo a los componentes de las distribuciones que caen bajo la definición de un sistema Linux («Sistema Linux»). La lista incluye actualmente 3393 paquetes, incluidos el kernel de Linux, la plataforma Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL, etc. Además de las obligaciones de no agresión, para protección adicional dentro del OIN, se ha formado un grupo de patentes, que incluye patentes compradas o donadas por participantes relacionados con Linux.

El grupo de patentes de OIN incluye más de 1300 patentes, incluyendo OIN Hands es un grupo de patentes, que involucran una de las primeras tecnologías de referencia que crean un contenido web dinámico que anticipó sistemas de ocurrencia como ASP de Microsoft, JSP de Sun/Oracle y PHP.

