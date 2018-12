X4: Foundations sin versión beta para Linux

X4: Foundations es un buen simulador espacial desarrollado por Egosoft. Se ha lanzado hace unos días para Windows, y aunque originalmente se habló de una versión beta para Linux en el día de su lanzamiento, desgraciadamente no ha llegado. Parece que se ha retrasado aún más de lo previsto y que puede ser debido a ciertos problemas con los recursos para gestionar todo el lanzamiento y no dedican tiempo para el port que está creando este estudio de videojuegos. Sin duda una pena, porque el título promete bastante, no hay más que ver los vídeos que circulan sobre el videojuego…

En el foro oficial del desarrollador se está hablando sobre ello. Uno de los desarrolladores dijo: “Me temo que estamos muy enfocados en lograr que el lanzamiento inicial se complete con éxito y no hayamos planeado en detalle exáctamente cuándo iniciaremos la versión beta de Linux. Como dije en mi respuesta aterior, tengan paciencia con nosotros mientras el polvo se asienta y obtenemos una idea más clara de cuándo podremos dedicar mas tiempo a su preparación. Dada esa información, puedes asumir que ahora es bastante seguro que no será una realidad el mismo día del lanzamiento de Windows.“.

La buena noticia es que todavía parecen estar muy interesados en la versión para Linux, y que es muy probable que llegue en los próximos meses. Pero ahora destinarán recursos (tiempo y personal) a ver cómo va el lanzamiento de Windows y que todo esté OK para los primeros usuarios que podrán disfrutar de él. Después de eso trabajarán en la beta para Linux y espero que pueda dar la noticia del lanzamiento final el próximo año.

Por el momento hay que contentarse con esperar y este tipo de noticias, ya que si no dispones de un equipo con Windows, no podrás acceder a X4: Foundations en las tiendas Humble Store, GOG y Steam de Valve donde ya está disponible para su descarga…