Desde que Elon Musk compró Twitter, una de sus obsesiones ha sido convertir la aplicación en lo que se conoce como una superapp. Hay pocos ejemplos de lo que es una app de este tipo, pero el más claro es WeChat: en teoría empezó como un chat, pero ahora se puede hacer de todo con ella, incluso enviar pagos. Twitter pasó a llamarse X, y en estos momentos ya permite enviar mensajes y realizar llamadas y videollamadas, entre otras cosas. El siguiente paso es el vídeo, y ya se está probando X TV.

Está claro, o parece estarlo, que Musk quiere conseguir beneficios con X, y habiendo ya publicidad en la red social, de lo que más beneficios genera en la industria, y si no que se lo digan a Netflix y otros servicios en streaming, el siguiente paso es pasarse al vídeo. Hoy en día hay muchas personas que ven más YouTube que la tele convencional, y X TV sería un rival directo del servicio de vídeo de Google.

The X TV app beta is now available on several app stores, with more platforms on the way 📺

Paired with our upcoming Video Tab, this marks a massive leap forward in transforming X into a video-first platform and unlocking new opportunities for creators, advertisers, and our… pic.twitter.com/1P72feD4Fd

— Engineering (@XEng) September 3, 2024