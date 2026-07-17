X promete convertirse en una plataforma de código abierto

X podría convertirse en uno de los mayores proyectos de código abierto de la industria tecnológica. Elon Musk ha anunciado su intención de publicar el código fuente completo de la plataforma una vez finalice una revisión interna centrada en detectar y corregir posibles vulnerabilidades de seguridad. Si finalmente cumple esta promesa, cualquier desarrollador podrá examinar el funcionamiento interno de la red social e incluso verificar que el código publicado coincide con el utilizado en producción.

La iniciativa supondría un importante cambio para una de las mayores plataformas sociales del mundo. Aunque X ya publicó parte de su algoritmo de recomendaciones en el pasado, esta vez el objetivo sería mucho más ambicioso: liberar todo el código de la plataforma sin excepciones y permitir que terceros independientes revisen que la versión pública es realmente la que utilizan los servidores de la compañía.

X promete publicar todo su código fuente tras una revisión de seguridad

Once we have completed our review for security vulnerabilities, we will make the entire codebase of 핏 open source, with no exceptions. Moreover, we will invite third party reviewers to examine the system that is running to confirm that the open source code is what is running.… — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2026



Según ha explicado Elon Musk, la apertura del código no se producirá de forma inmediata. Antes será necesario completar una auditoría interna para localizar y corregir posibles vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad de la plataforma. Solo cuando ese proceso concluya se publicará el código fuente completo.

Otro de los aspectos más llamativos del anuncio es que X pretende invitar a revisores externos para comprobar que el código publicado coincide exactamente con el software que se ejecuta en producción. Esta medida busca aumentar la transparencia y evitar una de las críticas habituales a algunas iniciativas de código abierto impulsadas por grandes compañías, donde el código liberado no siempre refleja el que realmente utilizan sus servicios.

Pese al interés que ha despertado el anuncio, parte de la comunidad tecnológica mantiene cierto escepticismo. En años anteriores, Musk ya prometió abrir distintos componentes de X y de otros proyectos, aunque algunas publicaciones terminaron siendo parciales o dejaron de actualizarse con el paso del tiempo. Por ello, numerosos desarrolladores prefieren esperar a que el repositorio esté disponible antes de valorar el alcance real de la iniciativa.

Si finalmente el proyecto se materializa tal y como se ha anunciado, X pasaría a convertirse en una de las plataformas sociales de mayor tamaño con un código fuente completamente accesible para la comunidad. Esto podría facilitar auditorías independientes, mejorar la detección de errores y aumentar la confianza de usuarios e investigadores en el funcionamiento de la red social.

Por el momento no existe una fecha concreta para la publicación del código. Todo dependerá de que finalice la revisión de seguridad anunciada por la compañía, por lo que habrá que esperar para comprobar si X termina dando uno de los pasos más importantes hacia la transparencia dentro del sector de las redes sociales.