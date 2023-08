Microsoft prometió que Windows 10 sería la última versión de su sistema operativo. El plan inicial era convertirlo en algo así como una distro Rolling Release, es decir, liberación continua y que el nuevo software se instalara sobre la base anterior. Pero luego llegó Windows 11 con una nueva interfaz y muchas mejoras. Los usuarios de Linux seguimos a lo nuestro, pero a veces necesitamos cierta compatibilidad. En este caso, ¿qué es mejor opción: Wubuntu o Ubuntu?

Aunque para algunos la respuesta pueda resultar obvia, yo creo que no lo es tanto. Lo primero que hay que saber es qué es lo que se busca, y aunque muchos tengan claro que la compatibilidad con Windows 11 tiene que ser lo primero, lo cierto es que hay ocasiones en las que no la necesitamos. Como muchos de nosotros, yo mismo tuve este dilema hace mucho, y por ese motivo estuve trabajando en una máquina virtual de Ubuntu durante unos seis meses para descubrir que no había nada de Windows que echara de menos.

Qué hace a Ubuntu la mejor opción para los usuarios de Windows 11

En el artículo en el que hablábamos de Wubuntu parecían despejarse muchas dudas. Sin hacer nada, tras la instalación de cero se pudo instalar GIMP, que no es nada exclusivo de Windows 11, pero se demostró que las cosas estaban ya configuradas para que funcionaran desde el principio. Y GIMP nos sirve de ejemplo perfecto para elegir Ubuntu por encima de Wubuntu si un usuario de Windows 11 quiere pasarse a Linux.

GIMP es un software multiplataforma, por lo que también está para cualquier Linux que no soporte para nada archivos EXE. Lo que trato de explicar aquí es que Ubuntu tiene un poco de bloatware que impone Canonical, si no se elige la instalación mínima, pero es muy poco. Si no hay nada concreto que echemos en falta de Windows, creo que lo mejor es usar un Linux tal y como lo entrega el proyecto que lo diseña.

Cabe recordar que, aunque se conozca como Ubuntu a la edición principal en GNOME, también lo es Kubuntu, y Plasma nos permite poner el lanzador de aplicaciones en el centro tal y como aparece en Windows 11. Por otra parte, prácticamente todo lo que puede hacer una distribución Linux puede hacerlo otra, y si lo que queremos es ejecutar aplicaciones con extensión EXE, MSI o APK (Android), Ubuntu puede hacerlo. Este artículo no va sobre eso, pero se pueden buscar tutoriales en la web y conseguirlo. La idea es usar un sistema operativo con el mínimo bloatware posible, y si es lo que se busca, Ubuntu es mejor que Wubuntu.

Qué hace a Wubuntu la mejor opción para los usuarios de Windows 11

Bueno, si dejamos a un lado el bloatware, que tampoco tiene el porque serlo si se usa, Wubuntu está diseñado justamente para eso, para que sea fácil pasarse de Windows 11 a Linux y no morir en el intento. Nada más instalarlo, lo que veremos será la última versión del sistema de Microsoft con ligeras modificaciones. La distribución de las cosas hará que lo encontremos todo casi al instante, y se pueden instalar ciertas aplicaciones de Windows con tan sólo hacer doble clic e ir hacia adelante, como es el caso de GIMP.

Otra de las maneras en las que los desarrolladores de Wubuntu intentan hacer que los usuarios de Windows 11 se sienten cómodos es incluyendo por defecto algo de software de Microsoft, el más claro y el que mejor funciona por tener versión para Linux su navegador Edge. Otras cosas las incluye como aplicaciones web, como Microsoft Office (versión web original), que si bien es cierto que no ofrece todo lo que ofrece la versión local de pago, también lo es que yo nunca he necesitado más cuando me han pedido que use Word.

Wubuntu soporta aplicaciones de Android, más concretamente usarlas en una máquina virtual de PrimeOS. Windows 11 permite instalarlas de manera nativa usando WSA, pero lo que ofrece Wubuntu es una opción que vale más que no tener nada. Tanto Ubuntu como Wubuntu pueden instalar de manera relativamente sencilla Waydroid, ya que comparten la misma base.

Al final, ¿qué debería elegir?

Esta decisión debe tomarla cada uno. Yo he probado Wubuntu, y he de reconocer que, tras tomarme medicación para quitarme la urticaria que me produce ver la interfaz de Windows 11 (broma, claro)… no sé si decir que me gustó o que no me disgustó, pero como mínimo lo último. El diseño a lo Windows 11 está muy conseguido, y las aplicaciones de Windows y Android funcionan incluso en máquinas virtuales. Y la base es Ubuntu, que si bien es cierto que ahora no lo uso en mi equipo principal, sí sé que hay mucha documentación para el sistema de Canonical y que casi todo está disponible para él. Así que sí, creo que es una buena opción…

… a no ser que dejen de desarrollarla. Canonical va a seguir a lo suyo supongo que siempre, pero no podemos decir lo mismo de los proyectos independientes. También deja de ser mejor opción Wubuntu sobre Ubuntu si no dependemos tanto de Windows y queremos algo más limpio que ya ensuciaremos por nuestra cuenta. Pero para los usuarios de Windows 11, que es de lo que trata este artículo, y si tuviera que dar una respuesta clara, lo mejor ahora mismo es Wubuntu.