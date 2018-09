WTF: Boyfriend Dungeon… juego RPG de citas en Kickstarter

¿Te gustan los videojuegos de mazmorras? ¿Te gustan los RPG? ¿Te gustan los videojuegos de citas e interacciones personales como The Sims, Singles, etc.? Pues bien, cuando he visto esta noticia he pensado WTF! Y he querido compartirla con vosotros, se trata del proyecto Boyfriend Dungeon que está ahora buscando financiación bajo la famosa plataforma de crowdfunding KickStarter y que parece que a pesar de lo raro tiene sus seguidores y finalmente llegará a Linux, Mac y Windows.

Resulta que parece ser que el videojuego de mazmorras y lucha al estilo RPG donde usarás armas para luchar, y te toparás con hermosas personas y así podrás tener citas en las que practicar tus habilidades de conquista y amorosas para subir de nivel y ser más poderosos juntos. Eso que parece raro es la esencia de Boyfriend Dungeon, y parece que gusta porque ya han superado un objetivo inicial de 50.000$ y quieren alcanzar el siguiente objetivo de casi 150.000$, pero un objetivo que se logrará teniendo en cuenta que ya van por 134.836…

Tu trabajo principal será saquear las mazmorras que se ven con un aspecto bastante clásico debido al estilo que han empleado los desarrolladores de este título. Te enfrentarás a mostruos peligrosos y enemigos que deberás liquidar si quieres pasar de nivel, pero además de eso, tendrás que tener citas románticas para poner a prueba tus dotes amorosas, algo que te servirá para ir conociendo historias y subir de nivel.

Podrás conseguir amistad o amor y hacer que tus parejas te ayuden a la conquista de la mazmorra. Contarás con siete armas desde espadas hasta dagas, acción garantizada, varios estilos de combate, sexualidad, romance, femininidad, …Un coćtel que te permitirá llevar a tus citas a clubs, playas, etc. Y todo este despropósito llegará a Steam en 2019 si todo va bien, por lo que siento que deberemos hablar en LxA de nuevo de él cuando lo lancen.