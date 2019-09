Hubo un tiempo en el que Windows y Linux se llevaban mejor. Aún recuerdo lo sencillo que era instalar Ubuntu con el instalador Wubi, pero cambios introducidos en Windows 8 hicieron que tuviéramos que volver a usar el Dualboot como siempre lo habíamos hecho. Aunque también es cierto que últimamente Microsoft está mirando al pingüino un poco más y prueba de ello es el WSL en el que se basará la WSLconf.

Microsoft ha anunciado que van a presentar una conferencia sobre Linux. La van a llamar WSLconf 1, por lo que parece que será la primera de muchas. Las siglas provienen de WSL + conf, lo que es “Conf(erencia) sobre Windows Subsystem for Linux”, un subsistema presentado hace poco más de tres años que nos permite instalar y ejecutar el terminal de varias distribuciones Linux dentro de Windows 10.

La WSLconf 1 tendrá lugar en marzo de 2020

La WSLconf será un evento organizado por la comunidad al que cualquiera podrá asistir gratuitamente, claro está, si estamos cerca del campus Microsoft de Redmond. En la conferencia habrá presentaciones de los creadores de Pengwin, el equipo de WSL de Microsoft y el equipo de Ubuntu en WSL de Canonical.

No se han revelado más detalles sobre lo que mencionarán en la conferencia. La primera versión de WSL fue lanzada en agosto de 2016 y ahora ya está disponible WSL 2, por lo que podemos pensar que WSL 3 será presentado entre los próximos 10-11 de marzo. Si se da el caso, algunas de las novedades que podrían incluir es el soporte para el comando “snap” que nos permite gestionar los paquetes Snap de Canonical.

Por otra parte, y esto ya es pensar demasiado, WSL no nos permite ejecutar programas/comandos que interactúen con la pantalla, por lo que no podemos ejecutar programas con GUI ni, por ejemplo, grabar el escritorio de nuestro equipo con FFMPEG. Lo que me ha venido la cabeza, y reconozco que sería mucho pedir, es que WSL 3 sí nos lo permitiera. ¿Qué imaginas que nos mencionarán en la WSLconf 1 en marzo de 2020?