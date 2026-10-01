Microsoft ha publicado WSL 3.0.1, la nueva generación de Windows Subsystem for Linux, que supone el salto de la anterior rama 2.x a una nueva versión mayor del proyecto. La actualización llega acompañada de una de las novedades más importantes de la evolución de WSL hasta ahora: WSL Containers, una infraestructura integrada para crear, ejecutar y administrar contenedores Linux directamente desde Windows.

La nueva versión fue publicada el 29 de septiembre de 2026 y está disponible a través del repositorio oficial de WSL. El lanzamiento no se limita a cambiar el número de versión: Microsoft está utilizando esta nueva etapa para mejorar el rendimiento entre Windows y Linux, introducir un nuevo modelo de red y añadir herramientas y APIs destinadas específicamente al trabajo con contenedores.

WSL 3.0.1 marca el salto desde WSL 2

La publicación de WSL 3.0.1 representa oficialmente el cambio de la rama 2.x a la 3.x. El propio repositorio de Microsoft muestra el cambio en el historial como una comparación entre 2.9.13 y 3.0.1 , dejando atrás la anterior numeración.

La nueva versión mantiene el objetivo fundamental de WSL: proporcionar un entorno Linux integrado en Windows, pero Microsoft está ampliando considerablemente lo que puede hacerse desde ese entorno.

Uno de los elementos centrales de esta evolución es la integración de contenedores Linux. Hasta ahora era habitual recurrir a Docker Desktop, instalar Docker Engine dentro de una distribución WSL o utilizar otras soluciones externas. WSL 3 introduce una infraestructura propia para este tipo de cargas.

WSL Containers es una de las grandes novedades de WSL 3.0

Esta versión incorpora la disponibilidad general de WSL Containers, abreviado como WSLc. Microsoft había presentado esta tecnología como una vista previa durante el verano y ahora la considera preparada para su uso general.

La pieza principal es wslc.exe , una nueva herramienta de línea de comandos que permite crear, ejecutar y administrar contenedores Linux desde Windows. También existe container.exe como alias integrado, con una sintaxis más familiar para quienes ya trabajan con herramientas de contenedores.

Además, Microsoft proporciona una API de WSL Containers que permite a aplicaciones nativas de Windows crear y controlar contenedores Linux mediante programación. Esto abre posibilidades para aplicaciones de desarrollo, herramientas de inteligencia artificial y software que necesite ejecutar cargas Linux de forma integrada.

WSL 3.0 introduce más herramientas para administrar contenedores

La versión que alcanza la disponibilidad general incorpora numerosos comandos nuevos respecto a la fase de pruebas.

Entre ellos se encuentran wslc container restart , para reiniciar contenedores, y wslc container cp , que permite copiar archivos hacia y desde un contenedor mediante archivos tar.

También aparece wslc system info , destinado a consultar el estado del entorno de contenedores, junto con wslc network connect y wslc network disconnect para conectar o desconectar contenedores de redes.

El sistema incorpora además eventos en tiempo real mediante wslc events , comprobaciones de estado de los contenedores, soporte de --mount y opciones para controlar el tiempo de espera durante la detención de los contenedores. Microsoft también permite configurar dónde se almacena el contenido de la sesión predeterminada de WSLc.

Un nuevo modelo de red para WSL

Otra de las novedades destacadas es Consommé, un nuevo modo de red desarrollado para los flujos de trabajo de contenedores.

Microsoft busca con este sistema mejorar especialmente la compatibilidad con VPN, cortafuegos y redes corporativas. El tráfico de la máquina virtual Linux se integra con Windows mediante un proceso que se ejecuta en el contexto del usuario, encargándose de tareas como DNS, encaminamiento y asignación de puertos.

El objetivo es que las aplicaciones y contenedores Linux tengan una integración más natural con la red de Windows, evitando algunos de los problemas que históricamente han aparecido al combinar WSL con determinadas VPN y configuraciones de red empresariales. Microsoft también considera este trabajo parte de mejoras más generales de la infraestructura de WSL.

Mejor rendimiento al acceder a archivos de Windows

WSL 3 también introduce mejoras en uno de los puntos tradicionalmente más delicados de WSL: el acceso desde Linux a archivos almacenados en Windows.

Microsoft afirma que las nuevas mejoras pueden proporcionar hasta el doble de rendimiento al acceder a archivos de Windows desde determinados entornos Linux. Estas optimizaciones no se limitan necesariamente a los contenedores, ya que forman parte de una línea de trabajo más amplia para mejorar el rendimiento entre ambos sistemas operativos.

Esto puede resultar especialmente relevante para proyectos de desarrollo que mantienen parte del código en el sistema de archivos de Windows pero ejecutan las herramientas desde Linux.

WSL 3 también mira a las empresas

Microsoft ha aprovechado este lanzamiento para ampliar la integración empresarial de WSL.

Microsoft Defender for Endpoint puede recopilar información sobre procesos, archivos y actividad de red generada dentro de los contenedores y relacionarla con el equipo Windows anfitrión.

Por su parte, Microsoft Intune incorpora controles específicos para WSL Containers. Los administradores pueden activar o desactivar la funcionalidad y establecer una lista de registros autorizados desde los que los desarrolladores pueden descargar imágenes de contenedores.

Esto permite que WSL 3 pueda encajar mejor en entornos corporativos donde el uso de contenedores necesita estar sujeto a políticas de seguridad y administración centralizada.

Integración con Visual Studio Code y otras herramientas

La nueva plataforma no está aislada del ecosistema de desarrollo existente. Microsoft señala compatibilidad con los contenedores de desarrollo de Visual Studio Code utilizando wslc como controlador de contenedores.

También se ha incorporado soporte en Aspire y en la extensión de contenedores de Visual Studio Code, mientras que la comunidad ya está desarrollando herramientas adicionales para administrar gráficamente los contenedores de WSL.

De esta forma, WSL 3 puede utilizarse como infraestructura de contenedores sin que el desarrollador tenga necesariamente que cambiar completamente su flujo de trabajo.

¿Y qué pasa con Docker Compose?

Una de las carencias actuales de WSL Containers es el soporte nativo para Docker Compose.

Microsoft reconoce que compose es actualmente una de las peticiones más importantes de los usuarios de WSLc y ya está trabajando en ello. La intención es que un futuro wsl compose up pueda utilizar archivos compose.yaml existentes sin necesidad de modificarlos.

Por tanto, WSL 3.0.1 todavía no pretende sustituir todas las herramientas del ecosistema de contenedores. Algunas cargas de trabajo avanzadas siguen requiriendo soluciones como Docker, especialmente mientras llegan características adicionales.

¿Por qué se decía que WSL 3 no existía?

El salto de versión resulta especialmente llamativo porque durante 2026 circularon informaciones sobre un supuesto WSL 3 que Microsoft llegó a desmentir. En aquel momento, responsables del proyecto indicaron que no existía una versión denominada WSL 3.

La situación ha cambiado con el lanzamiento de WSL 3.0.1. El repositorio oficial de Microsoft registra ahora la versión 3.0.1 y muestra explícitamente el changelog entre WSL 2.9.13 y WSL 3.0.1. Además, una discusión creada en el propio repositorio el 29 de septiembre está asociada directamente a la release 3.0.1 y anuncia que WSL Containers pasa a estar disponible de forma general.

Por tanto, las informaciones antiguas que afirmaban que “WSL 3 no existe” ya no describen el estado actual del proyecto. WSL 3.0.1 es una versión oficial de Microsoft.

Un cambio de etapa para Linux dentro de Windows

Con WSL 3.0.1, Microsoft está ampliando la función de WSL más allá de proporcionar simplemente una forma cómoda de ejecutar herramientas Linux en Windows.

La incorporación de WSL Containers, una API para aplicaciones Windows, mejoras de rendimiento en el acceso a archivos, un nuevo modelo de red y controles empresariales convierte WSL en una plataforma más completa para ejecutar cargas Linux y de contenedores.

Microsoft ya ha señalado además que continuará trabajando en las capacidades fundamentales de WSL, incluyendo networking y rendimiento entre sistemas operativos. WSL 3.0.1 es, por tanto, el comienzo de una nueva etapa del proyecto más que una simple actualización de mantenimiento.