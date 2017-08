WPS Office: la mejor alternativa a MS Office si te gusta Ribbon

Ya hemos hablado de varias alternativas para Microsoft Office en Linux, entre las más famosas ya conoces a LibreOffice y OpenOffice u otras como Calligra Suite, etc. Hay muchas, de eso no hay duda, y son buenas, de eso tampoco la hay. Pero muchos usuarios que provienen de Windows o a los que les sigue enamorando la interfaz Ribbon de Microsoft Office (pese a las mejoras de LibreOffice en este sentido que han hecho en las últimas versiones lanzadas), pues aún no les convencen estas alternativas.

Pues bien, existe una suite que está disponible para Linux y que puede satisfacer tu ansia de interfaz gráfica al estilo de Ribbon de Microsoft, y esa se llama WPS Office. Como puedes ver en la imagen superior, las similitudes entre el aspecto de Microsoft Office y la suite WPS Office son bastante grandes. Por eso, si el motivo de no usar una alternativa es la apariencia de los programas que se presentan para GNU/Linux, WPS podría convencerte a utilizar su suite ofimática con esta llamativa característica.

En esta suite ofimática encontrarás tanto un editor de documentos de texto como Microsoft Word, que en este caso se llama WPS Office Writer. También puedes hacer uso de hojas de cálculo al más puro estilo Microsoft Excel con WPS Office Spreadsheet, así como de presentaciones con WPS Office Presentation para sustituir a Microsoft PowerPoint. Pero como siempre digo, es cuestión de gustos…

Por cierto, está también disponible para Android (y otras plataformas) si la quieres probar en tu smartphone o tablet. Y si quieres empezar ya a probarla desde tu distribución favorita, dirígete a su página web oficial y descárgala. Tiene compatibilidad con los formatos de MS Office y está disponible en varios idiomas, entre ellos español. Lo único que debes saber, es que a pesar de ser gratuita, el desarrollador chino Kingsoft Office que está detrás, tiene una licencia propietaria sobre ella, así que no es libre.