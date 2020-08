Worms: alternativas para jugar con «gusanitos» en Linux

Si te han dejado enganchado los famosos gusanos bélicos, entonces seguro que te gustará conocer algunas alternativas para Worms en Linux. Y es que este mítico videojuego ha logrado cautivar a muchos, a pesar de su sencillez no deja de ser muy adictivo, especialmente cuando se juega en modo multijugador contra otros o contra la máquina.

Lo primero que debes saber es que hay títulos Worms oficiales también disponibles para Linux. Por tanto, si no lo sabías, no tendrás que usar WINE ni máquinas virtuales ni nada por el estilo para darte un capricho y echarte una partida a este videojuego. Están disponibles de forma nativa, aunque no es así en todas sus ediciones…

Los títulos Worms que encontrarás en la tienda Steam de Valve también para Linux, están:

Worms W.M.D.: este título de 2016 está disponible para Linux por 29,99€, aunque no tiene disponible algunos packs de contenido extra.

Worms Reload: es un lanzamiento más antiguo, de 2010, y también está disponible para Linux por 19,99€.

Worms Clan Wars: es uno de los lanzamientos intermedios entre los dos anteriores, lanzado en 2013. Está disponible por 29,99€.

Pero si buscas algo diferente a los originales y que también siga esa misma dinámica, tienes que conocer: