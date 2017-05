WolfQuest: el videojuego de simulación en el que podrás ser un lobo

WolfQuest es un videojuego más, un simulador como cualquier otro, pero eso sería si no fuese por algo muy peculiar que encierra este título. Y lo que se oculta detrás del videojuego es que se trata de un simulador de lobos, sí, has escuchado bien, un simulador de lobos. Tú podrás encarnar a un lobo en su vida cotidiana. Ya hemos visto simuladores de multitud de vehículos, y otros tipos de simuladores de ciudades, vida real, etc., pero nunca antes un juego en el que el protagonista sea un lobo y la simulación de sus tareas.

Si te gusta la idea, podrás jugar en tu distribución Linux favorita, donde podrás adentrarte en la piel de un lobo y tratar de sobrevivir en medio de la naturaleza, cazando y realizando todo lo que un lobo en libertad suele hacer. Por tanto se trata de un juego de supervivencia. Un lobo gris de dos años de edad en un Parque Nacional, concretamente el famoso de Yellowstone. Puedes obtener más información en el sitio oficial del proyecto, o también acudir a la página de Steam de Valve.

Deberás establecer un territorio propio y asegurar la supervivencia, pudiendo jugar solo o con amigos. Por el momento la versión para Linux podrás probarla, pero sigue siendo algo áspera y tiene cosas que mejorar. Se espera que pronto sea pulida y tengamos un producto final a no muy tardar. Pero los fines de este juego van más allá de simplemente divertir y se ha creado con fines educativos, pudiendo conocer más de cerca la vida de estos mamíferos tan nobles.

El precio para Mac o Windows es de 9.99€ como puedes ver en la web de Steam. Allí podrás ver más información y vídeos de lo que será el videojuego. Para los linuxeros, como digo, aún no se trata de un producto final, pero hay una build lanzada de prueba que podemos instalar y disfrutar de ella aunque no esté del todo terminada y necesite que los desarrolladores puedan retocar las cosas que aún quedan para lanzar la versión definitiva. Puedes probar la versión desde Steam Library, Propiedades, pestaña BETAS y luego seleccionar linuxtest…