ET: Legacy 2.78: Más contenido para Wolfenstein: Enemy Territory

Wolfenstein: Enemy Territory ahora sube de nivel con un nuevo lanzamiento de ET: Legacy. Éste último es un popular videojuego basado en el código fuente del primero, y cuya temática se basa en los disparos multijugador. Además, está disponible para Linux y puedes descargarlo gratis desde esta web.

El proyecto ET: Legacy continúa madurando en las plataformas modernas, y alargando la vida de este clásico. Ahora ya está disponible ET: Legacy 2.78, una forma de jugar ahora a Wolfenstein y con un montón de mejoras sobre el original, aunque manteniendo la jugabilidad intacta. Esta nueva versión no solo trae mejoras con respecto a las anteriores, también correcciones de errores molestos.

En el lado del jugador se ha rehecho el efecto de sangre en la pantalla, también aparece de forma más clara el indicador de daño en el borde de la pantalla, ocupando menos espacio. También hay otras mejoras visuales, como un ajuste en el rango del campo de visión a 75-160. Y los jugadores heridos no deberían quedarse atascados con las nuevas mejoras en la estabilidad. Se ha mejorado la detección de colisiones y mucho más.

En el lado del motor de ET: Legacy, también se ha incluido un sistema de sonido OpenAI, se han eliminado algunos problemas en la velocidad de los fotogramas para que pueda subir a 250 FPS, resultando un juego más fluido y preciso. Corrección para caracteres no ASCII, corrección en los ataques aéreos y explosiones, etc.