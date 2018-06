Winepak ¿Qué ocurre si mezclamos Wine, videojuegos y Flatpak?

Ya conocerás el proyecto Wine, esa capa de compatibilidad para poder ejecutar software nativo para Microsoft Windows en otros sistemas operativos tipo Unix como lo es GNU/Linux. Eso también incluye a los videojuegos que salgan para el sistema operativo de Microsoft, que serán compatibles con nuestro kernel favorito gracias a todo el esfuerzo de desarrollo puesto en el proyecto Wine como todos sabemos.

Pues bien, si además de eso agregamos otro ingrediente a la ya suculenta receta, el ingrediente de los paquetes universales (concretamente en este caso los Flatpak) que tanto están dando que hablar ahora y que tanto están gustando a muchos usuarios por su facilidad de instalación, seguridad, y otras características adicionales que nos ofrecen a los usuariso de las distros, el plato que se antoja se hace aún más interesante si lo del primer párrafo te parecía poco…Bien, cuando tenemos todos esos ingredientes y los ponemos en la coctelera, el resultado se llama Winepak, un proyecto bastante interesante que si eres un gamer vas a agradecer y disfrutar. No es ni más ni menos que un repositorio de paquetes Flatpak para videojuegos y aplicaciones de Windows para ejecutar en Wine. Suena bien, ¿Verdad? Su objetivo es hacer que la instalación y ejecución de este software para Windows sea fácil de instalar y ejecutar bajo Wine en entornos Linux.

Además, Winepak no solo viene para facilitar las cosas, también para resolver algunos problemas de compatibilidad, y es que no todas las versiones de Wine soportan todo el software y a veces es necesario instalar diversas versiones de bibliotecas para resolver ciertos problemas. Con Winepak simpelmente instalamos y la aplicación o videojuego simplemente funcionará bien sin complicaciones. A pesar del alcance del proyecto, aún es joven y no cuenta con demasiados programas y videojuegos por el momento, pero irá creciendo…