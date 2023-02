El desarrollo de Ubuntu Touch parece no ir tan rápido como a algunos nos gustaría. A finales de 2022 nos entregaron la primera RC del Ubuntu Touch basado en Focal Fossa, versión de Ubuntu que ya tiene tres años. Además, no está disponible para todos los aparatos, y la PineTab no recibe nada nuevo desde noviembre, ni en el canal para desarrolladores. Pero pasitos sí que van dando, y desarrolladores del equipo también, como demuestra Winebox, una nueva aplicación que ha llegado a la OpenStore.

Codemasters Freeders ha publicado un hilo en Twitter en el que expica algunas cosas. Para empezar, es un paquete que une WINE y Box64, y lo hace para mejorar y aumentar el soporte de aplicaciones en Ubuntu Touch. También se puede usar para activar algunos casos divertidos, dice el hilo, pero lo importante es que Winebox permite usar algunas aplicaciones de Windows en Ubuntu Touch.

Winebox: WINE y Box64 en Ubuntu Touch

Lo malo es que esto no funcionará por defecto en cualquier aparato con la versión móvil y táctil de Ubuntu. Antes que nada, el mantenedor del sistema operativo debe activar el soporte para binfmt_misc en sus respectivos kernels. También hay que tener instalado xwayland(-hybris), lo que no está incluido por defecto aún, pero afirma que ese momento llegará.

Teniendo yo sólo una PineTab Early Adopter con un sistema opeartivo de noviembre de 2022 y con muchas cosas sin funcionar, no he podido probar este Winebox, pero la aplicación ya está disponible en la OpenStore, la tienda de aplicaciones oficial de Ubuntu Touch. El enlace es este, y dice que «Activa ejecutables x86_64 y binarios de Linux para que se ejecuten en tu dispositivo Ubuntu Touch basado en ARM64«, y que contiene WINE (LGPL v2.1+), Box64 (MIT) y GL4ES (MIT).

Para más información, de momento escasa, hay que dirigirse a la página de GitHub de Box64AndWine de Fred.