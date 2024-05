Fin de semana impar, o par, o lo que sea, pero que llega dos semanas después de la anterior versión de desarrollo de Winie Is Not an Emulator y ya toca una nueva. Lo que tenemos en esta ocasión es WINE 9.8, un lanzamiento que tiene su lista de novedades destacada, como todos, pero en ella no se incluye una que puede resultar, cuanto menos, curiosa: han corregido un fallo en Microsoft Office 97, y lo curioso aquí es que corrijan algo de un software que, probablemente, interese poco.

Entre lo que ha destacado WineHQ, el motor Mono se ha actualizado a la versión 9.1.0, los archivos generados por IDL utilizan stubs totalmente interpretados y se ha mejorado RPC, a lo que se le suma el punto habitual de varias correcciones de errores. En total, WINE 9.8 ha introducido 209 cambios. Lo que tenéis a continuación es la lista con los 22 bugs corregidos.

Bugs corregidos en WINE 9.8

El instalador de Microsoft Office 97 depende de que stdole32.tlb esté en formato v1 (SLTG).

El cursor desaparece durante la instalación de Installshield.

El lanzador de Battle.net falla al establecer los permisos de los archivos de WoW.

El cuadro de campos de aproximación sólo muestra 3/4 de una línea.

gldriverquery.exe se bloquea al arrancar wine y company of heroes dice que no hay 3d.

Faltan botones del programa Radiosure.

La aplicación de sincronización de escritorio para dispositivos Remarkable se bloquea al iniciar.

Enfoque Lotus: No se muestra el diálogo inicial de «Bienvenida» al arrancar.

SimSig con Wine 6.18 se rompe tras actualizar de libxml2 2.9.10 a 2.9.12.

msys2: gpg.exe falla porque «NtSetInformationFile Unsupported class (65)» / FileRenameInformationEx.

Solid Edge se bloquea después de un par de minutos.

Faltan opciones de bandeja de papel. Se ignora la orientación horizontal.

El Portal de Productos iZotope se bloquea.

VTFEdit: Excepción al cargar archivos .VTF.

Across Lite no muestra las letras correctamente al escribir.

Falcon BMS launcher no se inicia (se necesita .Net 4.6.1 nativo).

SaveToGame se cuelga durante la inicialización de DWM.

Recettear abriendo película en pantalla negra en Wine 9.5.

Corsair iCUE 4: necesita la función no implementada SHELL32.dll.SHAssocEnumHandlersForProtocolByApplication.

La llamada al método [vararg] a través de ITypeLib sin argumentos a través de IDispatch falla.

HWMonitor 1.53 necesita la función no implementada pdh.dll.PdhConnectMachineA.

vcrun2008 no se instala.

WINE 9.8 ya está disponible y se puede descargar desde el siguiente botón. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas llegará WINE 9.9 con cientos de retoques para seguir preparando la versión estable de 2024.