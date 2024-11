La versión de desarrollo anterior de Wine Is Not an Emulator llegó el 18 de octubre, por lo que yo esperaba una nueva la semana pasada. Se desconocen los motivos — o no — pero parece que WineHQ se tomó una semana de descanso. Sea como fuere, WINE 9.21 ha llegado hace unas horas, y tampoco lo hizo tan puntual como suele, ya que debería haber llegado sobre las 21h del viernes en horario peninsular español y lo hizo algo más tarde.

En cuanto a las novedades que se destacan, más soporte para las sesiones de redes de DirectPlay, correcciones de headers para la compilación C++, correcciones de completado I/O y más formatos soportados en D3DX9, a lo que se le une el habitual punto de varias correcciones de errores. En números, WINE 9.21 ha realizado un total de 228 cambios y corregido 16 bugs, los que tenéis en la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 9.21

Implementación del comando sort.exe.

Varios juegos se bloquean al no implementarse la función D3DXOptimizeVertices (Timeshift, Call of Duty 2 modding tools, Rise of Nations: Rise of Legends 2010).

Varias aplicaciones necesitan ‘ntdll.NtWow64QueryInformationProcess64’ (IP Camera Viewer 4.x).

Saints Row 2 necesita GUID_WICPixelFormat48bppRGB.

MusicBee: excepción al intentar arrastrar pestañas ( (QueryInterface para la interfaz con IID ‘{83E07D0D-0C5F-4163-BF1A-60B274051E40}’ da Excepción E_NOINTERFACE)).

Espectáculo de danza de marionetas Touhou: Shard of Dreams no puede localizar los datos del juego base después de la instalación.

MediRoutes se bloquea al no implementarse la función websocket.dll.WebSocketCreateClientHandle.

Paint Shop Pro 9.01, la función de impresión no funciona.

No se puede iniciar RtlpWaitForCriticalSection.

9.17-devel: Arrastrar y soltar ya no funciona en Ubuntu 24.04 Noble.

Pantalla negra al usar el modo de pantalla completa desde la versión 9.18.

Función no implementada apphelp.dll.SdbSetPermLayerKeys.

WineHQ-devel-9.19: Los botones de radio aparecen distorsionados en el solitario de WinXP.

Metal Gear Solid V gametrainer necesita la propiedad wmi Win32_Process executablepath.

Window-resize no actualiza los controles en mainform.

AnyRail msi se bloquea.

WINE 9.21 ya se puede descargar desde el siguiente botón. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si no hay cambios en la programación habitual, se espera que dentro de dos semanas llegue WINE 9.22 con cientos de retoques para seguir preparando la versión estable de 2024 que llegará en enero o febrero.