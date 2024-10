Como cada dos semanas, algo que cambiará dentro de un par de meses, cuando empiecen a lanzar Release Candidates, WineHQ nos entregó ayer otra versión de desarrollo de Wine Is Not an Emulator. En esta ocasión nos han entregado WINE 9.19, un lanzamiento en el que los números siguen entrando dentro de la media, pero a la baja. Esto puede deberse a que hay menos errores que corregir, lo que significaría que el software está llegando a su madurez.

En total, se han realizado 264 cambios, con una lista de 11 bugs corregidos, también menos de lo habitual. En cuanto a destacados, WINE 9.19 incluye actualizaciones de las tablas de caracteres a Unicode 16.0.0, mejor posicionamiento de ventanas en el controlador Wayland, más soporte para sesiones de red en DirectPlay y soporte para notificaciones de cambio de dispositivo plug&play, a lo que se le une el habitual punto de varias correcciones de errores.

Bugs corregidos en WINE 9.19

La instalación de Songr 1 falla.

Malus se bloquea en la función no implementada WS2_32.dll.WSCGetApplicationCategory.

WordSmith 9.0 muestra un mensaje de error al iniciarse.

Muerte a espías: pantalla negra durante la reproducción del vídeo.

Quicken WillMaker Plus 2007 requiere unimplemented msvcp70.dll.?getline@std@@YAAAV?basicistream@DU?basic_istream@DU?basicistream@DU?

char_traits@D@std@@@1@AAV21@AAV?basicstring@DU?basic_string@DU?basicstring@DU?char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@1@@Z

SET cambia el nivel de error en los archivos .bat.

char_traits@D@std@@@1@AAV21@AAV?basicstring@DU?basic_string@DU?basicstring@DU?char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@1@@Z SET cambia el nivel de error en los archivos .bat. exit /B no rompe el bucle for.

FL Studio – TODAS LAS VERSIONES RECIENTES – Después de Wine 9.17 no puedo arrastrar y soltar archivos de audio desde el gestor de archivos a la aplicación, y luego el gestor de archivos se bloquea.

cnc-ddraw El renderizador OpenGL se rompe de nuevo en 9.18.

Wine 9.18 – Regresión – FL Studio (y probablemente otras aplicaciones) ya no exportan los formatos de archivo correctos.

Quicken WillMaker Plus 2007 requiere unimplemented msvcp70.dll.??0?basicofstream@DU?basic_ofstream@DU?basicofstream@DU?char_traits@D@std@@@std@@QAE@PBDH@Z.

WINE 9.19, que ha llegado dos semanas después de la versión anterior, ya se puede descargar desde el siguiente botón. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si no hay cambios en la programación habitual, se espera que dentro de dos semanas llegue WINE 9.20 con cientos de retoques para seguir preparando la versión estable de 2024 que llegará en enero o febrero.